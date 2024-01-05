聯儲官員撐今年減息

已討論縮表何時完 美匯指數偏軟 美國利率政策依然是左右全球金融市場的最大不確定因素，聯儲局在最新一份會議紀錄中披露，幾乎所有官員都認為今年底前減息是「合適」操作，惟未有為可能減息的時機提供任何線索。不過，該會議紀錄亦透露了一些此前官員們未有公開談論的細節，包括局方內部原來已開始討論何時結束「縮表」。美匯指數受到市場對貨幣政策各種揣測影響而繼續波動，於周四小幅度走弱，曾低見102.15。

聯儲局在會議紀錄中提到，數位參與會議的官員建議，應開始討論決定何時調整量化緊縮（QT、縮表）的技術因素。所謂「縮表」，是指聯儲局減持手頭上的美國國債等資產（通常做法為債券到期後不再續期），從而收緊市場上流動資金、減少貨幣供應的過程。目前聯儲局以每個月950億美元的幅度進行縮表。

資產負債規模降9.7萬億 數據顯示，自2022年4月以來，聯儲局的資產負債表規模已累計減少約1.25萬億美元（約9.75萬億港元），大大減少美元的貨幣供應。

雖然聯儲局的減息預期，導致美國10年期國債孳息率近期錄得明顯的跌勢，但縮表等同於國債購買需求減（因為聯儲局減少買債），故亦是推升債息動力。正當主流市場普遍預期10年期美債息會繼續向下之際，市場上也有着完全相反的聲音，Bianco Research總裁Jim Bianco認為，10年期債息會升至5.5厘以上，而目前只有約3.95厘。

Bianco的解釋是基於他認為通脹不會進一步回落，並指3%左右的通脹率已經見底，導致聯儲局難以大幅減息；而考慮到美國經濟長期增長率大約為2.5%，兩項數據相加，則可以得出美國名義國內生產總值（GDP）約5.5%。他認為用名義GDP與10年期債息高度相關，因而得出債息會升至5.5厘的結論。

雖然這種激進看升債息的論調只是少數，但近期市場確實對於聯儲局的減息預期有所降溫。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，目前市場定價顯示聯儲局在3月開始降息的可能性約為72%，而一周前的機率為87%。

道指高開 小非農多過預期 美股3大指數周四早段個別發展，道指曾升174點，報37,605點；標指升10點，報4,715點；納指跌14點，報14,577點。數據方面，俗稱「小非農」的ADP私人就業職位於上月增加16.4萬個，多過預期；上周首申領失業救濟人數為20.2萬人。

另外，美國數據供應商Epiq AACER的數據顯示，去年美國破產申請數目（企業及個人）按年增長18%，達到44.51萬宗，但仍遠低於2019年（新冠疫情發生前）的75.78萬宗。

聯儲局資產負債表持續緊縮 美匯指數近期波動