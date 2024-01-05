奧思：美容消費復甦 開店步伐轉趨審慎

至於港人近期北上消費成風，譚指對美容服務業影響不太大，因業界在醫生操作、療程效果及配套上非常安全，加上香港引入的儀器較內地更快更先進，所以影響不算大。他又指，奧思集團美容服務以本地客為主，佔比介乎80至90%，尖沙咀、銅鑼灣店則有內地客光顧。

租務情況方面，他指現時集團租金成本佔收益比率降至19.6%，之前則為20.5%，主要受惠於早前疫情租金回調。他們今年有20至25%門市租約到期需要續租，但開店步伐將轉趨審慎，因觀乎租金議價能力無疫情期間般優厚，加上利息成本高企，料未來或僅新增一至兩間門市，此舉亦令資本開支未來將會下降，惟他強調會繼續物色收購日韓品牌的機遇。