保誠：港人對長遠財務規劃乏信心

保誠於去年9月進行網上問卷調查，訪問了733名年齡介乎18至60歲的香港受訪者。調查顯示，港人對整體財務健康狀況整體得分僅53.1分。在4大評估指標中，受訪港人的「現時財務安全感」與「未來財務安全感」指數分別錄得59.9分及52.6分，高於「現時財務自由度」及「未來財務自由度」得分52.3分及47.5分。

當中，18至35歲人士的未來財務自由度及安全感得分，屬所有年齡層中最低，原因可能是他們面對各種困難，例如欠缺清晰的儲蓄目標（26%）、所背負的財務負擔（43%）等。相反，50歲及以上受訪者或已累積了一定財富，且毋須再供養父母或子女，因此他們對財務健康感到更樂觀。

僅三成人儲蓄足夠 根據調查，港人預算將逾五成月入作為日常開支，約三成放在儲蓄，16%則用作投資，當中以買股票較多。另外，只有30%人認為自己有足夠儲蓄。

保誠首席產品管理總監馮偉成指，港人目前財務健康狀況只屬僅僅合格，即使港人有清晰儲蓄目標，並且習慣每月儲錢，但仍未能完全達到財務自由。由於不少人要將超過一半月入作為日常支出，故此更關注目前的財務狀況多於未來需要，可能會妨礙實現財務目標，削弱對退休後的財務狀況信心。他認為，18至35歲人士宜及早規劃，明白財務重要性，才可迎接財務自由，保障退休後的生活質素。