瑞銀：房產唔掂 內地GDP難保四

歐資投行瑞銀估計，內地今年經濟增長會放緩至4.4%。該行高級中國經濟學家張寧進而警告，房地產繼續是拖累增長的最大因素，一旦內地樓價和銷售規模「穩不住」，經濟增長恐跌至4%以下，甚至下探3%。萬一真的要內銀來承接內房壞帳損失，「相信是不可承受的」。

張坦言，去年底的中央經濟會議的信號仍較溫和，沒有進入「危機模式」，反映當局不希望出盡所有牌。改善住屋需求的政策已陸續推出，「因城施策」餘地不大，按息和一線城市樓市調控則仍可調整。他預計，內地今年房地產銷售額、開工量和投資再跌5至10%，低迷恐成「新常態」。

地方政府確實扭盡六壬，其中上海市最南、毗鄰浙江的金山區再出新招，如購買保利等9家發展商的指定樓盤，可享5年免費鐵路交通上下班。

就市場爭論多少刺激才足夠，張寧認為，中國人民銀行上月重啟抵押補充貸款（PSL）淨投放3,500億元，若最終加碼兩萬億至3萬億元，可立刻提振市場。他又料，人行今年降準0.25至0.5個百分點、減息0.1至0.2厘，未來幾個月人民幣仍有貶值壓力，如美國下半年減息則可望重返「7算」。