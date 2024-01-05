華服務業景氣勝預期

上月財新PMI創5個月高 A股照跌 內地經濟增長有加速的迹象。財新中國服務業採購經理指數（PMI）去年12月以超乎預期、兼創5個月高的52.5收爐，連續兩個月高於國家統計局的同類數字。然而，滬深股市昨日未見做好，一河之隔的深圳更是開年後接連下跌。財新智庫高級經濟學家王喆作總結時亦不諱言，國內外需求仍然不足，居民和企業預期偏弱。

結合製造業後，上月財新中國綜合PMI升一個百分點至52.6，創半年新高，跟國統局同月綜合數字跌0.1百分點至50.3、瀕臨收縮邊緣形成鮮明對比。

新出口訂單量半年最高 財新指，許多服務企業反映顧客數量與消費皆有增加，外需在年底繼續改善，新出口訂單量按月升幅雖小，但已是半年最高，因此要招聘人手，造就用工分項指數3個月以來首度回升。

財新與官方PMI有偏差並非鮮見，但即使採樣對象不同，如財新更針對內地中小型民企，其實結論都是一樣－PMI不如年初，內地經濟復甦動力後勁有慮。就以任何政府都會緊張的就業為例，官方服務業PMI的從業人員分項按月升0.2個百分點至47.1，財新的服務業就業指數也僅為50至51之間，離收縮不遠，比去年初觸及54水平亦未盡理想。

財新服務業PMI經營預期指數依然指向「企業家相信未來一年經濟景氣度會進一步上升」，就像官方服務業PMI中的「業務活動預期」分項可達60.3、比整體高近10個百分點的高水平，但12月份的經營預期指數亦較首11個月的平均值低3個百分點。更刺眼的是，服務業企業投入價格創5個月最大漲幅，推高經營費用之際，收費增速僅為「輕微」，為4個月最低，「許多企業反映，為招徠和保住新業務，企業整體定價力受限。」

股市交投奀 外資沽貨 是故，A股均未有因財新服務業PMI的驚喜而「沖喜」，滬綜指跌0.43%，收報2,954點；深成指跌1.24%，收報9,215點；深圳創業板指數跌1.8%，收報1,801點，深圳兩項指數2024年首3個交易全跌，延續去年末磨底格局。

中國證監會去年8月底宣布降低印花稅及孖展要求，可惜兩市成交額昨日僅得6,734億元（人民幣‧下同），儘管北向資金尾段掉頭買貨，但滬深股通全天依然錄得39.36億元的淨流出。離岸人民幣（CNH）兌每美元昨反覆，即市曾跌至7.1682，每百港元低見91.6元。

王喆認為，財政及貨幣政策尚有空間，穩就業政策有待增強。財政部長藍佛安強調，堅決防止「亂收費、亂罰款、亂攤派」之際，今年將安排一定規模的赤字，以推動內需。內媒引述專家指出，中央今年財政赤字對國內生產總值（GDP）比率會再次突破長年堅守的3%，計新增專項債或由3.8萬億元加至4萬億元左右，既穩經濟，亦為日後應對新的風險挑戰預留政策空間。

中國非製造業PMI走勢