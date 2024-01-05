恒指今年料16000至17500點波動

渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表2024年展望，該行北亞區首席投資總監鄭子豐表示，香港及內地股市前景繼續取決於政策方向及刺激措施，由於目前缺乏大規模刺激政策，加上面臨地緣政治因素及投資者態度審慎，恒生指數料於16,000至17,500點之間波動；如若政策有驚喜，大市可能回到正軌，重上18,000至20,000點。在港股及A股之中，該行偏好通訊服務、科技、非必需消費品股。

他提到，今年投資市場料仍分化及分散，多元化部署跨資產類別及地域是策略關鍵。他認為，地緣局勢緊張，通脹威脅仍在，但壓力緩和，環球股市與債券之間或呈正向關係。該行預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，對優質債券和以美國及日本為首的環球股市帶來正面信號。他並提醒須留意地緣政治等因素，建議投資者維持多元化基礎投資組合，當中包括黃金及另類策略在內，對於對沖風險甚為重要。