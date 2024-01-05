港股交投淡靜 北水連掃4日貨
港股悶局持續，恒生指數周四尾市收復日內大部分失地，以跌不足一點收市，報16,645點，3日累失401點或2.35%。全日成交額按日縮11.21%至704.68億元，連續4個交易日低於800億元。國企指數及科技指數分別升0.36%及0.23%。「港股通」淨買入21.5億元，連續4日淨流入。
大摩：騰訊潛在升幅逾40%
大摩又料，騰訊控股(00700)股價在未來60日內有約70至80%的機率上升，目標價430元，維持「增持」評級。以昨日收市價298.8元計，即潛在升幅逾四成。
券商中金預期，香港交易所(00388)去年第四季盈利按年及按季分別跌12%及11%，第四季收入按年倒退7%，按季跌5%；全年盈利則按年升18%，總收入增11%，維持「跑贏行業」評級 ，目標價360元，昨日收報257.8元。
港交所行政總裁歐冠升在世界經濟論壇官網發文指，中國經濟增長預測有所改善，料未來10年中國資本市場規模將由30萬億美元增長到100萬億美元，而香港將在中國和世界的未來發展中發揮重要作用，特別是其獨有的互聯互通機制。
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