港股交投淡靜 北水連掃4日貨

港股悶局持續，恒生指數周四尾市收復日內大部分失地，以跌不足一點收市，報16,645點，3日累失401點或2.35%。全日成交額按日縮11.21%至704.68億元，連續4個交易日低於800億元。國企指數及科技指數分別升0.36%及0.23%。「港股通」淨買入21.5億元，連續4日淨流入。

港交所行政總裁歐冠升在世界經濟論壇官網發文指，中國經濟增長預測有所改善，料未來10年中國資本市場規模將由30萬億美元增長到100萬億美元，而香港將在中國和世界的未來發展中發揮重要作用，特別是其獨有的互聯互通機制。