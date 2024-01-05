港私營經濟8個月最佳

連續兩月擴張 企業對經營仍悲觀 最新的香港採購經理指數（PMI）數據顯示，香港私營經濟於去年以景氣升溫收尾。雖然外貿需求仍然疲弱，但企業新增的訂單量和產量已重拾增長，整體銷情好轉同時推動就業增長向上。而隨着成本壓力紓緩，企業也提高了庫存量。

新接訂單半年首增 去年12月份標普全球香港特區採購經理指數經季節調整後，由同年11月的50.1升至51.3，創8個月最高，並連續兩個月處50以上的擴張水平，顯示營商環境連續兩個月好轉。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，營商環境於去年尾明顯好轉，需求回溫，有利促進私營企業的經營活動，推動就業增長。不過，積壓工作的緊縮程度加劇，而經營情緒也在去年底更為悲觀。多個具前瞻性的PMI指標顯示，需對營商活動的預期更加審慎。而好消息是成本壓力已放緩至長期平均水平，這有助企業於未來數月減輕售價壓力，從而對進一步的業務增長有利。

報告指，受惠於基本需求上升、客戶採購意欲增加，因此企業新接的訂單量呈6個月以來首次增長，並以消費服務業、運輸業、資訊及通訊業的業務升幅最為明顯。

出口方面，企業上月新接的訂單量與去年11月相若，而單從來自內地的新訂單來看，則因經濟疲弱，連續5個月緊縮。新增訂單由跌轉升，為上月產量復甦提供了支持，儘管升幅溫和，但卻是去年7月以來首次，並超越訂單升幅。而企業繼續處理手頭未完業務，促使積壓工作累減3個月。

為應對營運需要，企業連續兩個月擴充人手，相關職位增長是去年5月以來最好，不過，企業亦繼續縮減投入品採購量，主因於去年底已有足夠儲備。另外，企業庫存連升兩個月，並創兩年半以來最高。受到船期延誤影響，供應商自10月以來首次延長交貨時間，反映上月的供應鏈受阻。

在採購價格與薪資皆呈上漲的情形下，上月整體投入成本繼續上升。不過，由於薪酬升幅回落，抵銷了來自原材料和運輸成本飆升的壓力，故整體投入成本的通脹率亦見放緩。為把成本負擔轉嫁客戶，企業選擇在上月調高產品售價。

星展：受制內地需求高息 雖然客戶需求和業務活動轉趨活躍，但香港企業依然看淡後續的經營發展。對於今年的經濟前景，業者更添顧慮，悲觀度較去年11月加深，但整體維持溫和。

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦稱，來自內地的出口訂單繼續緊縮是因為內地經濟復原需時觀望；而企業情緒依舊悲觀則因息口高企所致，所以「要睇定啲行事」，後續表現要視乎息口回落速度。

他又稱，未來PMI走勢除取決於上述因素，內地會否減息，以及歐美經濟發展如何同樣重要。港元拆息方面，他料農曆新年前有機會回升，流動性時鬆時緊，整體而言首季表現較波動。

香港PMI持續好轉