新盤焦點：薈鳴首批每呎$15326 返8年半前

推50伙 338萬起 價單涉及50伙，當中，28伙開放式及一房戶折實價全屬「3字頭」，入場費338.8萬元。該公司執行董事程德韻表示，該盤定價較其他東九龍新盤有約兩成折讓，並形容為「有求必應價」，相信市民可以負擔。項目周六起對公眾開放示範單位及收票，最快下周末展開銷售。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩稱，價單提供4項付款計劃，120天即供享最高30%折扣，首批單位涵蓋開放式至兩房，折實價全數低於600萬元，折實價「3字頭」單位亦佔首張價單約56%。入場戶為3樓G室一房戶，實用面積230方呎，折實呎價14,730元。價單所見，首批全屬16樓或以下的中低層單位。最平開放式戶為8樓J室，實用面積200方呎，折實價358.8萬元，折實呎價約17,940元。

除上述即供計劃外，其餘3項都屬建築期付款計劃。該公司營業及市務部高級經理陳永盟指，價單提供「樓住人才付款計劃」，供通過指定輸入人才計劃來港人士，以及曾就讀指定本港高等教育院校的買家，享27%折扣及1%回贈，另有最多3%提早成交回贈。

而「置業階梯共享付款計劃 」則供特選公屋買家、2023年資助出售房屋申請者或指定重建影響戶，享28%折扣及最多2.5%提早成交回贈。資料顯示，同區對上一手樓鑽嶺，於2015年5月推出首批50伙，折實平均呎價約15,257元。

KOKO MARE餐飲禮券吸客 會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，聯同中原地產推全新置業優惠。由即日起至本月31日經該行購入兩房連開放式廚房單位首6名買家，可獲贈價值約1.8萬元的餐飲禮券。

飛揚第1期的1座21樓A室屬「鳳凰樓層」單位，可遠眺海景。 KOKO MARE聯同中原推置業優惠。左二為會地副主席兼常務董事黃光耀。 薈鳴首張價單詳情