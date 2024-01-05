產經

新盤焦點：薈鳴首批每呎$15326 返8年半前

程德韻（左二）稱，薈鳴首批低開以回應市場需求，冀可「貨如輪轉」。左一為黃文浩。 程德韻（左二）稱，薈鳴首批低開以回應市場需求，冀可「貨如輪轉」。左一為黃文浩。
程德韻（左二）稱，薈鳴首批低開以回應市場需求，冀可「貨如輪轉」。左一為黃文浩。
今年新盤頭炮低價出擊，宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴昨公布首張價單，折實平均呎價約15,326元，重返逾8年半前同區一手樓水平。
推50伙 338萬起
價單涉及50伙，當中，28伙開放式及一房戶折實價全屬「3字頭」，入場費338.8萬元。該公司執行董事程德韻表示，該盤定價較其他東九龍新盤有約兩成折讓，並形容為「有求必應價」，相信市民可以負擔。項目周六起對公眾開放示範單位及收票，最快下周末展開銷售。
宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩稱，價單提供4項付款計劃，120天即供享最高30%折扣，首批單位涵蓋開放式至兩房，折實價全數低於600萬元，折實價「3字頭」單位亦佔首張價單約56%。入場戶為3樓G室一房戶，實用面積230方呎，折實呎價14,730元。價單所見，首批全屬16樓或以下的中低層單位。最平開放式戶為8樓J室，實用面積200方呎，折實價358.8萬元，折實呎價約17,940元。
除上述即供計劃外，其餘3項都屬建築期付款計劃。該公司營業及市務部高級經理陳永盟指，價單提供「樓住人才付款計劃」，供通過指定輸入人才計劃來港人士，以及曾就讀指定本港高等教育院校的買家，享27%折扣及1%回贈，另有最多3%提早成交回贈。
而「置業階梯共享付款計劃 」則供特選公屋買家、2023年資助出售房屋申請者或指定重建影響戶，享28%折扣及最多2.5%提早成交回贈。資料顯示，同區對上一手樓鑽嶺，於2015年5月推出首批50伙，折實平均呎價約15,257元。
飛揚1期三房1011萬沽
一手市場昨單日錄約10宗成交，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，售出1座21樓A室三房，成交價1,011.7萬元，呎價約14,209元。長實地產營業部助理首席經理楊桂玲指，項目第1期將短期內交樓，至今累售340伙，套現17.7億元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I以646.91萬元售出第1座8樓B03室兩房單位，呎價約14,312元。香港興業(00480)及希慎興業(00014)的大埔林海山城，接連沽出兩伙，共涉3,121.2萬元。
KOKO MARE餐飲禮券吸客
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，聯同中原地產推全新置業優惠。由即日起至本月31日經該行購入兩房連開放式廚房單位首6名買家，可獲贈價值約1.8萬元的餐飲禮券。
此外，中國海外發展(00688)的啟德維港1號，以817萬元售出2A座5樓C室，實用面積440方呎兩房，呎價約18,568元。信和置業(00083)的旺角ONE SOHO，以588萬元售出12樓B7室，呎價約18,375元。
飛揚第1期的1座21樓A室屬「鳳凰樓層」單位，可遠眺海景。飛揚第1期的1座21樓A室屬「鳳凰樓層」單位，可遠眺海景。
飛揚第1期的1座21樓A室屬「鳳凰樓層」單位，可遠眺海景。
KOKO MARE聯同中原推置業優惠。左二為會地副主席兼常務董事黃光耀。KOKO MARE聯同中原推置業優惠。左二為會地副主席兼常務董事黃光耀。
KOKO MARE聯同中原推置業優惠。左二為會地副主席兼常務董事黃光耀。
薈鳴首張價單詳情薈鳴首張價單詳情
薈鳴首張價單詳情
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