甲廈空置飆至16%涉1430萬呎雙破頂

本港通關後的商廈市場仍未見起色，有報告指2023年整體甲級寫字樓空置率升至16.4%，涉及樓面面積達到1,430萬方呎，同創歷史新高，空置樓面相當於7幢中環國際金融中心2期。

寫字樓租賃量季縮39% 世邦魏理仕昨發表《2024年香港商業房地產市場展望》指出，香港商業房地產市場各個板塊在2023年呈現各種不同的走勢，投資量錄明顯下降。該行香港區研究部主管陳錦平稱，去年商業房地產市場復甦慢於預期，投資意欲減半，投資量創15年新低，料香港經濟將在今年繼續復甦，潛在減息將改善投資市場動力。

該報告又指，2023年第四季甲級寫字樓總租賃量，按季下跌約39%至約75.4萬方呎，不過，全年成交量達400萬方呎，按年增約8.7%。整體空置率過去一年增約1.1個百分點，導致去年第四季租金按季下跌約2.3%，全年跌幅約6%。該公司香港顧問及交易服務─辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩預期，今年租金將再降約5至10%。

儘管零售租賃在2023年下半年增長放緩，惟以全年計反彈強勁。2023年整體租賃量達150萬方呎，創歷史新高。餐飲、化妝品及藥房繼續在核心區街道擴充，而由於旅客消費模式轉變，奢侈品牌保持觀望態度。

商舖丟空上月降至9% 強勁的租賃需求令核心區街道商舖空置率在去年12月進一步下降至約9.1%，為自2020年第一季以來首次降至個位數，遠低於2022年12月的約14.9%，全年商舖租金上升約6.3%。該行香港顧問及交易服務─商舖部資深董事兼主管溫運強料，今年核心區街舖租金或會增長約5%。