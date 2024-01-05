OMA OMA兩房呎價跌穿一萬 4年輸25％

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樓市氣氛未有好轉，新盤連環低開，半新盤變成蟹貨。屯門掃管笏OMA OMA一個兩房單位，劈至448萬元成交，呎價跌穿一萬元料為屋苑首見，單位逾4年多帳面貶值約25%。

晉誠地產劉嘉麟表示，該單位為1A座中層F室，實用面積約453方呎，附裝修，望內園景，去年10月開價508萬元，原業主打算搬往九龍，見有「實客」還價，即減價60萬元沽出，呎價約9,890元。

他指，原業主2019年7月以597萬元購入，帳面蝕149萬元。新買家為屯門上車客，原先有意購入荃灣二手居屋，見樓價都達500餘萬元，因朋友居於屯門，即睇即購入上址。

美孚4年帳貶21% 大型屋苑同樣受壓，荔枝角美孚新邨錄本年首宗蝕讓。香港置業吳志輝稱，屋苑7期萬事達廣場1號高層C室，實用面積約624方呎，屬「大兩房」，去年7月以820萬「平手價」放售，累減172萬元，以648萬元成交，呎價約10,385元。單位約4年帳面貶值約21%。

利嘉閣許喜龍表示，荃灣荃德花園B座中層B室兩房戶，實用面積約340方呎，開價400萬元，最終以370萬元易手，呎價約10,882元，原業主於2018年以453萬元買入，帳面貶值約18.3%。中原歐陽振邦稱，長沙灣薈悅中高層D室一房戶，議價後以530萬元成交，逾6年帳面貶值6萬元。

蝕讓潮蔓延至資助房屋。利嘉閣黃肇雯指，天水圍居屋天麗苑低層17室，實用面積約433方呎，去年9月於已補價自由市場放盤，減價74萬元，以356萬元獲外區客承接，呎價約8,222元，逾5年帳面蝕72萬元。

此外，私人屋苑三房單位呎價跌穿6,000元。市場消息透露，深井海韻花園5座中層戶，實用面積約681方呎，市傳售價僅408萬元，呎價約5,991元料屬項目約9年低位。