商地俱清零 僅推一元朗工業地

商業市場氣氛欠佳，商廈空置情況嚴重，今季政府依然沒有商業地推出，整個財政年度同類用地「零供應」。同時，本季賣地計劃則推出一幅元朗工業地，為本財政年度首幅同類地皮，以興建多層現代產業大樓。

規模大 估值25億起 發展局局長甯漢豪稱，商廈空置率高企，未來數年亦有不少大規模項目落成，相信再沒有商業地供應，市場也不會意外。然而，推地亦不可只考慮當刻狀況，因推出至落成需時數年，若持續不推地，當未來經濟起飛或會出現供應不足，故要衡量多方面因素。

今季推出一幅工業用地，位於元朗創新園，佔地約3.2公頃，可建總樓面約172.2萬方呎。她指，該地發展設有特別要求，不少於三成樓面面積須移交政府，並會以相若於棕地市場的優惠租金，租予受影響的棕地作業者。

相關安排已於去年邀請業界提交意向書進行諮詢，同時順應市場意見，是次推出的工業地，由賣地表內原先3幅規模較小的工業地合併而成，以增成本效益，現正準備招標細節。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明認為，上述工業地規模大，位於工業邨內，地點沒有特別優勢，預計每方呎樓面地價約1,500至2,500元，估值約25.8億元起。