今年工商舖成交望增兩成
2023年香港面對高息環境，工商舖成交量持續低迷。美聯工商舖指，期間整體工商舖成交量錄約3,843宗，按年跌約14.3%。不過，預期環球通脹受控，政府重推投資移民計劃，今年成交宗數有望按年增約兩成。
該公司行政總裁（工商舖）盧展豪表示，雖然去年施政報告釋出多個利好因素，但投資者依然審慎，2023年工商舖成交金額約610.1億元，按年亦少約25.7%。該公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，去年商廈物業略見好轉，指標甲廈售價按年微升約0.3%，預料今年整體甲廈租售價升幅約5%之內，交投漲約25%。
去年工廈成交宗數共約1,993宗，按年少約20.6%，涉及金額約175.3億元，大跌約52.9%。美聯工商董事陳偉志預期，今年工廈租售價有望錄約5至10%增幅。美聯旺舖高級區域營業董事江靜明指，去年舖市反彈不似預期，僅錄約1,032宗買賣，涉額錄約200億元，按年跌約12.6%及約13.7%，料今年舖價只會微升約5%以內。
旺角舖月租200萬 平50%
消息指，旺角亞皆老街宏安大廈地下至4樓，之前曾租予連鎖電器店，最新以月租約200萬元租出，較之前料平約五成。此外，中原（工商舖）謝立生稱，中環中心79樓02室推出招租，面積約9,602方呎，意向呎租約100元。資料顯示，單位業主為內房企業。
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