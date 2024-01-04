今年工商舖成交望增兩成

該公司行政總裁（工商舖）盧展豪表示，雖然去年施政報告釋出多個利好因素，但投資者依然審慎，2023年工商舖成交金額約610.1億元，按年亦少約25.7%。該公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，去年商廈物業略見好轉，指標甲廈售價按年微升約0.3%，預料今年整體甲廈租售價升幅約5%之內，交投漲約25%。