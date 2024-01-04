新盤概況：薈鳴料今推首張價單
今年新盤頭炮密鑼緊鼓籌備推售，宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，示範單位於昨日率先曝光，預計今日緊接公布首張價單。
宏安地產執行董事程德韻表示，最新對傳媒開放兩個無改動示範戶，包括連家具的18樓A室，實用面積356方呎，兩房間隔，層與層之間的高度有約3.15米。玄關位置設高身儲物櫃，客飯廳外連露台及工作平台，廚房採開放式設計，配備電磁煮食爐、抽油煙機及蒸焗爐等家電。
一房示範戶則參照18樓F室為藍本搭建，實用面積260方呎，客廳設大玻璃窗，有助吸納室外光線。單位設有Wi-Fi無線路由器，另窗口位置預留電動窗簾接線位。
雨後添4項折扣及優惠
樓價回落下，接二連三有新盤增優惠及減價。星星地產旗下元朗雨後，已修訂價單，最新增設4項折扣及優惠，包括指定15伙可享額外12%或14%折扣，即變相減價。星星地產主席及首席執行官陳文輝指，隨着住宅及工商舖交投轉活，對今年樓市「信心爆棚」，認為樓價將見底回升。
該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，上述15伙涵蓋開放式至三房，最新折實價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價12,799至14,778元。價單亦增設「陽光安心」樓價保障，上限為樓價5%。另有1%的「陽光安穩」按揭利率保障及1%的陽光收租優惠。
同時，麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence昨修訂價單，將10伙單位定價劃一削減10%。同一批單位共減價3次，累計減幅達17至20%，個別單位減價逾128萬元。是次減價的單位均屬6樓及9樓，全屬一房戶，去年2月時折實價592.34萬至643.79萬元，最新已降到489.82萬至515.43萬元，最新折實呎價14,198至15,089元。
雲海別墅6080萬成交
豪宅新盤續錄承接，新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，以招標形式售出Lily Avenue 5號洋房，實用面積2,727方呎，屬三房兩套間隔，連694方呎花園，成交價6,080萬元，呎價約22,296元。薄扶林道128號Jessville昨首錄成交，Jessville Tower的11樓A室，實用面積1,431方呎，屬三房連書房間隔，連一個車位以3,560萬元招標售出，呎價約24,878元。
此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨重新售出兩伙早前遭終止交易的三房單位，單日套5,698萬元。當中，1B座39樓A室三房戶，最新成交價2,780萬元，比2021年5月沽出價平700萬元或約20%。
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