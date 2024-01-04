北都6地未補價需收回 恒地：金額過高

該局接納9宗原址換地申請作進一步處理，其中7宗補價期限經已屆滿，惟有6宗申請人未有在限期前接受。地政總署將在短期內盡快收回相關土地，平整後透過合適安排，如公開招標作住宅發展。

3幅未有接受換地建議的粉嶺北土地由恒地持有，該集團指，未有接納的主要原因，是土地未有「七通一平」，即道路網絡等配套，發展期長達7年以上，補地價亦過高。但強調該決定不影響集團推動其他新界項目的發展。

此外，在加強版傳統新市鎮發展模式下新錄的兩宗新申請個案，政府昨亦公布有關摘要，包括上述新地粉嶺北項目，位於奕翠園以北，佔地約10.65萬方呎，地積比率3.66倍，可建樓面約38.98萬方呎，住宅佔約27.9萬方呎。