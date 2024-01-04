大屋苑價返10年前

淘大兩房僅售412萬 珀麗灣呎價跌穿9000 二手樓價仍未見底，個別大型屋苑成交價跌返多年前水平。市區上車指標牛頭角淘大花園兩房單位，以「蝕本價」412萬元沽出，重返10年前水平，較兩年多前同類成交更跌價逾三成。馬灣珀麗灣兩房戶，約半年累劈150萬元成交，呎價跌穿9,000元屬項目多年來低位，做價亦屬2014年時價位。

美聯黃家明表示，上述淘大花園O座低層6室，實用面積約356方呎，外區客睇樓約10日即購入自用，呎價約11,573元，原業主2017年10月以約508萬元購入，持貨逾6年帳面虧損約96萬元，貶值約18.9%。資料顯示，同座樓層相若同室單位，於2021年曾以610萬元登記轉售。

德福每呎險守萬元 鄰近九龍灣德福花園呎價亦險守萬元關口。市場消息透露，屋苑J座中層單位，實用面積約556方呎，市傳成交價608.8萬元，呎價約10,950元，近6年帳面貶值逾110萬元。

珀麗灣兩房做價跌至「4字頭」成交。香港置業曾金強指，屋苑20座中低層H室，實用面積約490方呎，望園景，去年中開價580萬元，終獲外區租客以430萬元承接，呎價約8,776元，做價返10年前水平。同類型單位對上於去年9月以463萬元成交。

東涌東堤灣畔呎價連環跌穿一萬元。中原黃宏超表示，項目6座中層C室，實用面積約607方呎，叫價640萬元，區內租客以585萬元購入，呎價約9,638元。屋苑成交呎價繼去年底低於萬元後，再創多年新低。

尚悅•嶺4年貶28% 近年推售的半新盤都跌破開盤價。中原王勤學表示，元朗尚悅‧嶺2座低層A室，實用面積約379方呎，累減50萬元，以400萬元沽出，創屋苑兩房戶入伙後新低，呎價約10,554元。原業主於2019年5月一手買入，帳面損手157.2萬元，或貶值約28%。

該行王能指，觀塘凱滙1座中高層D室，減至1,020萬元易手，逾5年帳面蝕154.7萬元。利嘉閣林英傑稱，天水圍Wetland Seasons Park的6座連天台戶，累減128萬元，售價580萬元，近4年帳蝕約32萬元。

港島藍籌屋苑也淪陷。美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城海天花園恒天閣中層G室兩房戶，累減約102萬元，以948萬元成交，呎價約16,720元。美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島23A座中層C室套兩房戶，議價後以748萬元沽，呎價約12,874元。

二手樓市尋底個案