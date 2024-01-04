絲絲講場：百度傳減員工福利 市值日失63億

辦公文具領用政策方面，就結合員工日常辦公文具領用情況，個人領用額度調整為每季度30元人民幣，因公領用規則不變。此外，隨住辦公室園區售賣機、便利店、餐飲配套服務不斷完善，所以自今年1月1日起，百度將唔會再供應雪櫃小型食品等福利。