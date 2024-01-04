絲絲講場：百度傳減員工福利 市值日失63億
大型科技企業係好多人嘅Dream Job（夢想職業），偏偏近年行業好景不常，中資大型科企都手起刀落，除了精簡人數之外，仲着手削減員工福利。
限制用餐領取文具
今次嘅主角係內地網絡搜尋器公司百度(09888)。內媒話，百度最近對部分辦公福利、早餐消夜領用政策進行重大調整。咁做主要係為咗減少食物浪費喎。當中包括每位百度員工每餐只能刷一次卡，打包或堂食只能選擇一種方式。公司仲設置專門快速打包餐線，限制打包外賣嘅取餐量，講到明堂食時員工應按需要攞食物，積極實行「光碟行動」，即係食幾多攞幾多。
辦公文具領用政策方面，就結合員工日常辦公文具領用情況，個人領用額度調整為每季度30元人民幣，因公領用規則不變。此外，隨住辦公室園區售賣機、便利店、餐飲配套服務不斷完善，所以自今年1月1日起，百度將唔會再供應雪櫃小型食品等福利。
百度尋日股價跌2.42%，報112.5元，單日市值蒸發63.53億元。
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