蔚來夥隆基設太陽能發電充換站

小鵬研飛行車 料明年量產 根據協議，蔚來與隆基綠能將緊密合作，並共同推動充換電站使用光伏發電綠色清潔能源，打造光儲充換一體站，在推進分散式光伏配合V2G車網互動、建立「出行碳中和」相關行業標準等方面展開合作，助力交通領域「碳達峰、碳中和」目標的實現。

小鵬方面，該企公布旗下廣東小鵬與控股股東何小鵬控制的廣東匯天訂立合作框架協議，雙方同意在飛行汽車的研發、製造、銷售及售後服務方面進行合作，廣東小鵬將為廣東匯天提供研發服務、技術諮詢服務及銷售代理服務。

協議已經於今年1月1日生效，並於2025年12月31日結束。市場則預期飛行汽車將於明年第四季起量產。

據悉飛行汽車由兩部分組成，包括有陸行體及飛行體，而根據合作框架協議，廣東小鵬將負責陸行體的製造及飛行汽車的最後組裝。廣東小鵬將則會於飛行汽車量產之前，向廣東匯天提供與飛行汽車陸行體相關的研發服務及其他技術諮詢服務。同時，廣東小鵬亦將授權廣東匯天使用其知識產權並收取知識產權許可費。

威馬集團申重整受理 至於去年底申請重整的電動車企威馬最新則發文稱，根據威馬集團的申請，上海市第三中級人民法院於2023年10月7日受理了威馬集團的預重整申請。在預重整期間，威馬集團已完成審計評估、債權申報、資產核查等工作，並與多個意向投資人接洽取得初步成果。

有鑑於此，威馬集團於2023年12月13日向上海市第三中級人民法院正式提交了預重整轉重整的申請。2023年12月29日，上海市第三中級法院裁定受理，並在今年1月2日《民事裁定書》送達威馬集團。