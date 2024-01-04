空巴去年交付傳超標

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）將於1月11日公布去年商務飛機生產數據。外媒引述消息指，去年空巴交付量為730至740架的中間水平，超越集團定下的720架目標，惟該企未對消息置評。

據報，空巴在去年接獲的訂單毛額與淨額均將創紀錄新高。截至去年11月底，空巴的交付量為680架；而於去年12月期間曾在10日內便交付量超過50架，令去年交付量逾730架，是疫情以來首度超越目標的720架，全年總訂單及淨訂單量亦有望打破行業紀錄。

擬153億購數碼安全業務 2022年空巴的交付量因供應鏈樽頸，未能突破720架，2021年則多於720架。據報，有空巴的供應商指空巴曾要求零部件供應商，要足夠生產740架飛機。

此外，法國資訊科技公司Atos表示，將就出售旗下大數據及數碼安全部門，與空巴展開盡職審查磋商。Atos稱，空巴提出以15億至18億歐元（約128億至153.6億港元）的意向價收購有關部門。空巴證實已就有關收購提出無約束力收購建議，並指收購有助顯著加快公司數碼轉型，強化其國防及保安業務組合。

Atos高層另稱，公司與捷克富商Daniel Kretinsky旗下EPEI就出售Tech Foundations部門的排他性談判需時較原計劃更長，且不確定能否達成協議。