大宗商品今年看俏

滙豐預測，在中國需求改善、供應端受壓，以及全球能源轉型下，今年大宗商品價格料將保持在高位運行，平均上升2%；明年價格將會下跌4%。

該行預計，中國經濟復甦和持續的供應限制，將令今年大宗商品價格繼續得到支持。地緣政治風險和今年下半年貨幣政策放鬆的預期，將增加大宗商品價格的上行空間，下行風險則包括全球經濟增長持續放緩。

滙豐估布油均價82美元 石油方面，產油國沙特阿拉伯宣布成為金磚國家（BRICS）正式成員，令金磚成員國數目增至10個。紐約期油及布蘭特期油昨日反覆向上。滙豐預計，年內布油期貨平均價將為每桶82.5美元，並料今年黃金平均價將達到每安士1,825美元，而美國聯儲局將在今年6月首次減息。

事實上，市場普遍認為，今年金價有望再創紀錄高位。現貨金昨日曾報2,066美元。摩根大通預計，今年中金價可見2,300美元，瑞銀則料今年底金價見2,150美元。

此外，外媒引述美銀證券分析指，未來銅價將飆漲，主因是聯儲局可能降息和美元走軟，以及近期舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）的氣候變遷會議上，60多個國家支持到2030年將全球再生能源產能增加兩倍的計劃。花旗亦謂，此舉對銅價極為利好，或將銅價推至2025年每噸1.5萬美元，即料將打破歷史高位1.073萬美元。

SEC傳拒開綠燈 比特幣挫一成 幣圈近日沉浸在現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）獲美國證交會（SEC）開綠燈的憧憬，惟加密幣金融服務平台Matrixport分析師潑冷水，直言本月一個都不會批，或要等到第二季。亦有分析指，SEC尚在處理大量文書工作，不排除下周才批一部分。比特幣昨晚突插水，低見每枚40,383美元，較日內高位冧11.9%。