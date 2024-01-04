IMF：經濟分裂恐累全球GDP失54萬億

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在接受美媒訪問時再次警告，由於各國以國安為由，祭出的限制增加，經濟分裂的情況下，全球國內生產總值（GDP）最終可能減少7%。以IMF數據顯示2022年全球GDP總量逾100萬億美元計，即損失的產值將逾7萬億美元（約54.6萬億港元）。

籲中美理性基礎上競爭 格奧爾基耶娃指出，全球經濟恐沿着地緣政治路線分裂，各國傾向以美國、中國為首的不同集團。若此情況持續下去，可能衝擊全球GDP多達7%，大約相當於法國和德國的年產值；故呼籲中美在理性的基礎上競爭，同時應該在全球重要的議題上合作。她強調，國際最好找到減少摩擦的方法，集中精力解決實際且有意義的安全問題，而不是隨意分裂全球經濟。

她又提到，美國經濟「肯定」正走向軟着陸，經濟增長前景相當強勁；又指美國人應該對經濟感覺良好，最終將看到物價有所緩解，並肯定了聯儲局為了對抗通脹的升息行動；並補充雖然這段過程很痛苦，特別對於小企業而言，但帶來了預期的影響，讓經濟躲過衰退。

當被問及美國前總統特朗普今年的大選前景及其貿易保護主義政策可能回歸時，她指政策制訂者需幫助受累全球化的人，否則可能會激起怨恨及孤立主義。

隨着中美之間戰略競爭加劇，IMF已警告過分裂對經濟造成的傷害，又認為這可能切斷對綠色發展重要的關鍵礦物供應，並指若國家最終無法取得這些礦物，在快速轉型的全球經濟中，恐會極為影響其競爭力。