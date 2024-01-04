美債務首破265萬億 道指曾跌196

美股近期屢創歷史新高之際，華府債務問題同樣債台高築不斷衝頂！事緣最新數據顯示，美國的債務總額首度突破34萬億美元（約265萬億港元）。要留意，由於華府部分機構會於今年1月19日和2月2日面臨臨時預算到期，而倘若2024年政府預算法案無法通過，華府停擺危機則隨時再現。

美國財政部數據顯示，截至上周五，未償公共債務總額由上周四的33.911萬億美元增至34.001萬億美元。同時，計入聯邦債務上限的債務則從33.794萬億美元升至33.89萬億美元。據報，美國國會議員在下周返回首都華盛頓，以解決從去年9月延至現時的政府支出問題，而1月19日及2月2日將會是兩個最後的期限時間，勢必引來市場高度關注。

10年期美國國債孳息率昨曾重越4厘，為3周首次，美股周三早段受壓，道指跌196點，低見37,518點；標指跌25點，低見4,717點；納指跌126點，低見14,639點。

AI助攻 納指或見兩萬 券商Wedbush Securities分析員Dan Ives則表示，今年人工智能（AI）將鞏固自身主導投資題材的地位，科技股可能因此飆升30%，意味納指可能會攀升至20,000點。另有評論指，要在AI市場尋找標的，航空企業波音亦理應受惠，事關該企業務同樣涵蓋國防、大數據分析等環節。

摩根資產管理國際固定收益首席投資官Iain Stealey認為，市場目前對聯儲局今年減息1.5厘，「實際上不算很多」。他指，倘上半年10年期美債孳息下試3.5厘，下半年又跌至更低，也不會感驚訝，但最終仍要取決經濟數據，和通脹能否繼續按照央行預期演變，如就業市場顯現疲態，債息或跌至更低。

Fundstrat研究主管Tom Lee列舉今年美股5項利好──通脹降低、聯儲局傾向鴿派、利率下降、採購經理指數（PMI）轉勢向上、大量現金湧入市場。

去年12月ISM製造業PMI報47.4，3個月以來首次升，勝預期，就業指數升至48.1，但新訂單及價格分別跌至47.1及45.2。11月JOLTs職位空缺跌至879萬個，為2021年3月後新低。