Apple市值單日蒸發8356億

調查發現iPhone 15在發達國家銷情仍舊疲弱，內地尤為不濟。

憂iPhone 16欠賣點 投行嗌沽 降目標價至160美元 蘋果公司（Apple Inc.）貴為支撐去年美股升市的7大科技股之一，罕有遭投行下調投資評級至「減持」，理據包括iPhone 16銷情將與iPhone 15一樣呆滯，拖累股價周二瀉3.58%，市值蒸發1,071.39億美元（約8,356.88億港元），為2024年的美股前景蒙上陰影。

現時券商對Apple的評級基本上都是「買入」或「增持」，目標價平均為200美元。然而，英資投行巴克萊唱反調，儘管目標價僅降一美元或0.6%，至160美元，但評級就由「中性」貶至「減持」，可謂出格。Apple股價周三早段反覆下跌，曾跌0.95%，低見183.86美元。

全球手機出貨料年彈3% 該行提到，按照其最新調查發現，iPhone 15在發達國家銷情仍舊疲弱，中國尤為不濟，Mac機、iPad和可穿戴裝置亦反彈乏力。以iPhone 16性能上恐怕不會有太多升級，也不容樂觀。

事實上，iPhone的處境可謂「前有埋伏，後有追兵」。三星電子將於本月17日在加州為其旗艦機舉行發布會，市場相信是Galaxy 24，並以「Galaxy AI is coming」（Galaxy人工智能正來臨）標語推斷三星不僅以攝影或摺疊為賣點，還有AI功能，把智能手機戰事升級至AI。

另一方面，市場諮詢機構TechInsights預測今年全球智能手機出貨量將反彈3%，但華為的作業系統（OS）鴻蒙會在中國市場搶奪更大份額，其代價當然是由Android和Apple的iOS來支付，iOS作為內地第二大OS的位置今年將會讓予鴻蒙，亦即是說華為手機能夠從iPhone搶客。究其原因，主要是麒麟9000系列處理器晶片的供應限制或於未來幾個月紓緩。

華為常務董事余承東稱，鴻蒙生態的設備數量已經突破7億部，要加快推進鴻蒙各類原生應用的開發，「那些打不死我們的，只會讓我們更強大！」

巴克萊削服務收入預測 首家予Apple「沽售」或相應評級的投行是巴西金融集團Itau，但其全球知名度應該不如跟風的巴克萊。

業界人士對巴克萊看淡iPhone需求的依據有保留，理由是還有兩億至3億部iPhone尚未升級至支援5G的型號，問題是其估值高昂，被震倉不足為奇。

巴克萊看淡Apple的另一依據，乃應用程式（App）下載平台App Store「印銀紙」的能力或不如以往，事緣App開發者一直希望Apple容許App使用第三方支付服務，如是者，App Store費用收入有銳減30%之虞。

事實上，Epic Game控告Google不准其用第三方支付的反壟斷官司經已獲判勝訴，法院本月會開始着手裁決Google的補償方案。由於本案與App Store處境雷同，巴克萊憂慮，針對App下載平台的調查會加劇，遂預先把Apple本財年及下財年的服務收入增長由約20%，分別降至約10%和約8%。

Apple股價過去一年走勢