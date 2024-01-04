恒指續弱 北水掃貨68億 科網手機股捱沽

即使「北水」連續3個交易日淨買入，涉資68.2億元，是逾半個月以來最多，但是港股受壓，恒生指數周三收挫142點，失守10天線，連續兩日下跌，大市成交額只得792.7億元。

恒指昨日低開163點後跌勢持續，最多跌223點，低見16,564點，最終收報16,646點，全日高低波幅僅92點。國企指數跌43點或0.77%，收報5,628點；科技指數跑輸，跌68點或1.84%，收報3,646點。

儘管股市表現失色，但有分析認為香港今年經濟表現會向好。東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，香港去年復甦動力未有預期中強，尤其訪港旅客復甦程度，期望今年底訪港旅客人數能回到新冠疫情前七至八成水平，為本港旅遊業帶來支持，加上現時失業率偏低，預期全年香港經濟增長3.5%。

他指出，2023年訪港旅客有3,400萬人次，只是2018年的52%，相信隨着航班進一步恢復，加上憧憬政策或有利好的變化，例如內地訪客「一周一行」可望改為「一周多行」，將有助帶動旅客量。另預期美國聯儲局今年中開始減息，在息口回落下，有望帶動私人工程及政府工程開工，刺激經濟活動。

金管向銀行放水近17億 另外，一個月以內的港元拆息（HIBOR）昨日上升，其中隔夜升約0.26厘，至4.66厘，反觀跟樓按相關的一個月HIBOR則跌約0.1厘，至4.88厘。金管局昨進行今年首次貼現窗操作，向銀行體系注入16.95億元。