港出口未復甦 廠商受累高息成本升

香港出口信用保險局諮詢委員會主席吳宏斌表示，去年開始新冠疫後復常，出口商均寄望接多些訂單帶動貿易生意，但香港與內地自去年2月全面通關後，香港出口表現令人失望，直至近年尾消費旺季，於10月出口才扭轉17個月連跌，錄得輕微升幅，11月出口繼續上升，但與2022年1月至11月同期比較，出口貨值仍相差近一成，與2021年比較相差近兩成。

內地東盟市場成商機 他續指，由數據可見，香港出口商面對的挑戰絲毫無減，包括高通脹導致的物價及生產成本上升；主要國家加息，令利息開支增加，影響零售銷情；以及地緣政治緊張局勢不斷升溫等，認為內地及東盟市場自然成為出口商發展的契機，值得業界了解箇中商機。

籲採更審慎風險管理 為評估及分析香港主要出口市場及行業的壞帳風險水平，以供出口商參考，信保局與鄧白氏（D&B）合作，制訂一套全面的出口信用風險指數。信保局總監趙民忠稱，現時市場並無一套針對香港出口市場信用風險的指數，冀有關指數及報告可為出口商提供有用資訊，特別是中小企，讓他們更了解市場及行業的風險及機遇，以作出合適商業決策，從而有效拓展市場。

他又提到，世界各地經濟及營商環境正急劇變化，並出現許多不確定因素，包括貿易摩擦、自然災害、金融市場波動等，令全球貿易環境變得更複雜，亦對全球供應鏈產生重大衝擊，加上地緣政治局勢緊張及利率高企，影響出口貿易及各地企業財政狀況，提醒香港出口商需要留意市場和行業動向，採取更審慎的風險管理。

同一場合的貿易機構人員亦指出，歐美聖誕假期銷售較預期好，港商對今年首季出口有期望，惟出口仍受地緣緊張局勢、紅海問題等因素纏擾，料全年香港出口增長4至6%。