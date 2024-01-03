輪商精選：騰訊睇升 敲20143
踏入2024年首個交易日，中港股市反覆受壓。內地去年12月官方製造業採購經理指數（PMI）由11月的49.4進一步跌至49，差過市場預期，創6個月以來最低。市場擔心內地經濟前景，恒生指數昨高開87點，曾升上17,135點，惟已是全日高位，其後很快倒跌，最多跌逾300點，收市失守16,800點水平，報16,788點。
騰訊控股(00700)股價一度升穿300元，早段最多升近4%，惟午後升幅收窄，收市僅升約1%，報296.6元。券商指，市場對早前國家新聞出版署發布的《網遊管理辦法徵求意見稿》反應過度，認為意見稿中提出的新規定，對內容質量較低同時變現程度高的開發商有較大影響，而騰訊的遊戲質量普遍高過同業。
淡友留意18457
輪證資金流方面，部分騰訊好倉資金傾向先行沽貨離場，至於反手做淡的資金未算積極。如投資者看好正股後市，可留意騰訊認購證20143，行使價360.2元，實際槓桿約11.5倍，3月25日到期。如認為300元水平為短期阻力位，可參考騰訊認沽證18457，行使價268.68元，實際槓桿約6.5倍，5月23日到期。
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