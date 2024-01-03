新盤概況：薈鳴示範戶料今曝光 周內開價

為2024年首個全新盤的黃大仙薈鳴，加快推售部署，項目樓書昨日已上載至一手住宅物業銷售資訊網，示範單位預計今日率先向傳媒曝光。

由樓書可見，該項目採單幢式設計，樓高25層，提供230伙，實用面積由178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，主打的一房戶佔逾五成。面積最細的特色戶為2樓J室，實用面積178方呎，開放式間隔，連230方呎平台。該盤不設車位，預計關鍵日期為2025年4月30日。