新盤概況：薈鳴示範戶料今曝光 周內開價
為2024年首個全新盤的黃大仙薈鳴，加快推售部署，項目樓書昨日已上載至一手住宅物業銷售資訊網，示範單位預計今日率先向傳媒曝光。
宏安地產(01243)旗下執行董事程德韻表示，該盤提供兩個交樓標準示範單位，戶型分別一房及兩房間隔。緊接部署周內開價，本月內展開首輪銷售。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，價單將提供針對性的付款辦法及折扣優惠予資助房屋及重建戶客群。為配合銷售部署，中原地產設立該盤專門店。
由樓書可見，該項目採單幢式設計，樓高25層，提供230伙，實用面積由178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，主打的一房戶佔逾五成。面積最細的特色戶為2樓J室，實用面積178方呎，開放式間隔，連230方呎平台。該盤不設車位，預計關鍵日期為2025年4月30日。
GREENWICH成交價破頂
緹外特色戶售逾兩億
嘉里建設(00683)位於石硤尾龍駒道3號的緹外，招標售出第2座地下A室連花園戶，實用面積4,431方呎，屬四房四套間隔，附2,137方呎花園，連一個車位成交價逾2.08億元，呎價約47,055元。
個別樓盤增優惠吸客，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，更新兩張價單，屬兩房間隔的3B座A室，增設300天付款計劃，並提供3.75%的代繳從價印花稅優惠，及額外3%提前成交現金回贈。維港滙III的1A座26樓A室三房戶，昨以3,150萬元成交，呎價約32,242元。
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