產經

新盤概況：薈鳴示範戶料今曝光 周內開價

程德韻（中）稱，薈鳴首張價單定價將參考東九龍新盤。 程德韻（中）稱，薈鳴首張價單定價將參考東九龍新盤。
程德韻（中）稱，薈鳴首張價單定價將參考東九龍新盤。
為2024年首個全新盤的黃大仙薈鳴，加快推售部署，項目樓書昨日已上載至一手住宅物業銷售資訊網，示範單位預計今日率先向傳媒曝光。
宏安地產(01243)旗下執行董事程德韻表示，該盤提供兩個交樓標準示範單位，戶型分別一房及兩房間隔。緊接部署周內開價，本月內展開首輪銷售。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，價單將提供針對性的付款辦法及折扣優惠予資助房屋及重建戶客群。為配合銷售部署，中原地產設立該盤專門店。
由樓書可見，該項目採單幢式設計，樓高25層，提供230伙，實用面積由178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，主打的一房戶佔逾五成。面積最細的特色戶為2樓J室，實用面積178方呎，開放式間隔，連230方呎平台。該盤不設車位，預計關鍵日期為2025年4月30日。
GREENWICH成交價破頂
踏入新一年，市場隨即錄得多宗一手大額及特色戶成交。恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，昨招標售出29樓A室頂層連平台及天台特色戶，實用面積749方呎，成交價1,908萬元創該系列項目新高，呎價約25,474元。香港興業國際(00480)的愉景灣意峰，日前以5,100萬元售出5號洋房，呎價約25,210元。
緹外特色戶售逾兩億
嘉里建設(00683)位於石硤尾龍駒道3號的緹外，招標售出第2座地下A室連花園戶，實用面積4,431方呎，屬四房四套間隔，附2,137方呎花園，連一個車位成交價逾2.08億元，呎價約47,055元。
另外，新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，昨再添兩宗成交，共涉1,262.92萬元。何文田一手樓盤傲玟單日沽3伙，總成交金額逾9,845萬元。
個別樓盤增優惠吸客，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，更新兩張價單，屬兩房間隔的3B座A室，增設300天付款計劃，並提供3.75%的代繳從價印花稅優惠，及額外3%提前成交現金回贈。維港滙III的1A座26樓A室三房戶，昨以3,150萬元成交，呎價約32,242元。
薈鳴開放式特色戶<br>平面圖薈鳴開放式特色戶<br>平面圖
薈鳴開放式特色戶
平面圖
緹外第2座地下A室連家具及裝修售出。緹外第2座地下A室連家具及裝修售出。
緹外第2座地下A室連家具及裝修售出。
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