元朗長假六成蝕讓 朗城滙輸240萬

樓價毫無止跌迹象，蝕讓成交主導樓市，元朗區於早前3天假期所錄交投，佔六成業主血本無歸，其中朗城滙兩房不足3年勁蝕逾240萬元。

中原王勤學表示，樓價未止跌，不少業主蝕本離場，元朗區於長假期錄約10宗二手買賣，蝕讓佔約6宗。包括上述屋苑1座高層F室兩房戶，實用面積約533方呎，以752萬元易手，呎價約14,109元。原業主2021年2月以993.6萬元買入，現帳面損手241.6萬元，蝕幅約24.3%。

他又指，同區好順泰大廈A座低層B2室，實用面積約259方呎，成交價約292萬元，呎價約11,274元，單位約3年貶值約98萬元或約25.1%。

該區唐樓兩房更跌至「1字頭」有交易，原業主逾4年前僅以約兩百多萬元入市都要蝕。利嘉閣朱子華稱，區內幸福樓4期高層A1室，實用面積約308方呎，以約178萬元成交，呎價約5,779元。呎價為該盤約5年半以來首次失守六千元，至於原業主2019年買入價約238萬元，現帳蝕約60萬元，貶幅約25.2%。

太古城減價430萬易手 市區屋苑持續跌價，利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園16座中層G室兩房戶，實用面積約556方呎，開價約928萬元，減至約875萬元成交，呎價約15,737元，原業主持貨兩年多帳蝕約125萬元。

至於指標屋苑今年陸續發市，鰂魚涌太古城由劈價盤響頭炮，中原趙鴻運稱，屋苑寶安閣中高層C室三房戶，實用面積約714方呎，累減430萬元或約31%，以970萬元成交，呎價約13,585元。