公居屋交投兩載高

去年未補價3178刁 利東邨高位跌價37% 去年整體樓市氣氛回落，唯獨未補價第二市場交投量不跌反升。據香港房屋委員會資料，2023年暫錄3,178宗同類市場公屋及居屋成交，按年增約17.5%，創近兩年新高。而該類市場樓價仍隨大市下跌，過往升勢最急的市區公屋，如鴨脷洲利東邨細單位，做價由高位回落近40%。

去年二手私人住宅成交量創有紀錄以來的28年新低。不過，根據房委會資料，2022年第二市場公屋及居屋錄2,705宗成交，而截至昨日公布的數據，去年同類市場成交量按年增473宗，相關宗數於本月中再有調整，而去年成交量創2002年有紀錄以來次高，僅低於2021年錄得的3,690宗。

上月暫97宗縮近半 若單計去年12月，第二市場暫錄97宗成交，較去年11月全月錄190宗，按月暫大幅減少約48.9%，上月錄6宗成交價低於200萬元成交，當中包括利東邨一個低層單位，實用面積約287方呎，成交價145萬元，呎價約5,052元，做價及呎價均創項目2020年10月後新低。

事實上，位處港鐵沿線的利東邨，近年最高成交呎價曾逾9,200元，上述同面積另一個高層單位，於2020年6月以233萬元成交，屬同類型高位，最新成交價已回落約37.8%。

黃大仙下邨呎價失守五千 黃大仙公屋黃大仙下邨2021年成交呎價最高曾升穿9,580元。該屋邨一個低層單位，實用面積約439方呎，上月成交價210萬元，呎價失守五千元，跌至約4,784元，高位大跌約50%。

世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶德樓高層7室，實用面積約381方呎，兩房間隔，減價近17%，外區綠表客以183萬元承接，呎價約4,803元。

資助房屋都有不少移民劈價盤。中原曾慧敬稱，屯門居屋景峰花園5座中高層D室兩房戶，實用面積約463方呎，已補價自由市場放盤兩個月，原業主趕移民，劈價62萬元，同區租客斥318萬元承接，呎價約6,868元。

該行梁榮貴指，馬鞍山居屋錦龍苑C座中層5室，原業主已移民，自由市場開價約410萬元，並以403.8萬元沽，呎價約10,070元。

第二市場公屋及居屋成交走勢