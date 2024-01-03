簡訊一覽
●花樣年控股(01777)昨交代境外債重組計劃進展，指去年1月訂立的重組支持協議最後截止日期，已由重組支持協議各方再延長至2024年1月31日，此前該企曾把截止日延至去年12月底。花樣年稱，與其顧問將繼續與公司各利益相關者進行討論。
●萬科企業(02202)上月實現合約銷售金額329.8億元（人民幣‧下同），按年減少17.05%；去年全年合約銷售金額3,761.2億元，按年減少9.79%。
●利亞零售(00831)去年12月22日遭Pandanus Associates於場內減持68.4萬股，每股平均價0.6506元，持股量由6.02%降至5.93%。
●首程控股(00697)宣布，旗下首程融石（北京）基金管理作為基金管理人管理的北京首鋼產業轉型基金，通過其附屬公司與首鋼集團簽訂《租賃合同》，獲得新首鋼高端產業綜合服務區內西十冬奧廣場、北七筒等樓宇（首鋼冬奧廣場）20年租賃經營權。
●深高速(00548)宣布，有關建議分拆益常高速房地產信託基金（REIT）於上海證券交易所申請上市一事，基金管理人易方達基金管理近日已先後收到上交所及中國證監會出具的無異議函及核准批覆。
●中播數據(00471)宣布，將向菲律賓Smart Citi Teknologi提供基於衞星和地面融合的小區寬頻互聯網建造，以及基於高軌L波段衞星直聯地面終端的全國性政府緊急廣播和災害警告系統。在成功完成概念驗證後，公司預計將能與相關政府機構簽訂長期商業協議，採購由公司統籌和提供的技術解決方案。
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