南韓撤回加徵資本利得稅谷股市

南韓股市去年淨吸資107億美元（約834.6億港元）後，連同沽空禁令的效用累漲18.73%。然而，該國總統尹錫悅昨日表示，韓股仍被「顯著低估」，為提振投資氣氛和股價，並宣布會撤回計劃加徵的資本利得稅，圖提振資本市場表現。

韓股創19月高 大行看好 南韓原擬向每年股票投資利潤超過5,000萬韓圜（約29.83萬港元），或其他金融資產獲利超過250萬韓圜，徵收最低20%的資本利得稅，原定2023年生效，其後押後兩年到2025年才徵收，現在正式「壽終正寢」。消息刺激韓股於2024年開爐日創19個月新高。

南韓早已與日本和美國齊列發達國家，但由於各種市場安排，目前尚被MSCI明晟列為新興市場。南韓提高金融市場競爭力的另一舉措應是延長韓圜交易時間，而當地多數銀行已計劃恢復夜班。

然而，大型建築商泰榮宣布要重組債務，不但同業股價受壓，大銀行如友利金融集團及新韓金融集團皆逆市跌逾1%。南韓央行行長李昌鏞於新年致詞中，對之前加息的潛在金融風險表示關注，不諱言房地產項目融資出現「一些危險信號」，該行會與監管機構合力識別出有問題的貸款。

儘管他以「竭盡所能」一語繼續展示降伏通脹的決心，但同時提到「各國會更加探求自身的政策路徑」，市場估計南韓今年底之前會掉頭減息。鑑於權重大的記憶體廠商去年減產見效，業績有望乘人工智能（AI）的東風得以改善，摩通及摩根士丹利俱予韓股目標2,700點，高盛更料上探2,800點，即較昨日收市高5.46%。