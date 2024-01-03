比特幣突破4.5萬關

市場憧憬比特幣（Bitcoin）現貨交易所交易基金（ETF）在美獲批，推動比特幣昨日表現氣勢如虹，為2022年4月之後首度突破每枚45,000美元大關，升勢欲罷不能。

綜合報道，截至上周五，貝萊德、景順、富達投資等資產管理公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交最新申請文件，試圖搶得推出與比特幣現貨價格掛鈎的ETF「頭啖湯」。有消息指，監管部門最快在昨日或今日通知申請機構有關獲批與否的決定。

過去多年，美國監管機構多次拒絕推出有關產品，理由是擔心市場操縱以及潛在發行人無法保護投資者。

炒美批現貨ETF 上望5萬美元 Alpha Impact聯合創始人Hayden Hughes表示，美國及歐洲一些交易員擔心在批准到來之前錯失良機，投資者已開始在1月1日新年第一天便入市。有交易員預計比特幣將很快觸及50,000美元，主要是現貨ETF引發的樂觀情緒所帶動。

比特幣昨日亞洲時段曾高見45,883.06美元，後回順至45,723.41美元，升7.61%；以太幣報2,425.28美元，升6.3%。隨着比特幣重返4.5萬美元大關，與比特幣相關的永續合約市場持有長倉或槓桿看漲押注的成本急升。加密服務供應商Matrixport追蹤的數據顯示，在亞洲交易時段，全球平均永續融資年化利率上升至創紀錄的66%。

Matrixport研究與策略主管Markus Thielen指出，比特幣融資利率居高不下，表明加密貨幣交易員一直相當看好比特幣ETF，並期待比特幣ETF即將獲批。