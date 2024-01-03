星洲上季GDP增2.8％ 超預期

新加坡去年第四季國內生產總值（GDP）初值為按年增長2.8%，顯著高於去年第三季修正值的升1%，以及高於市場預測中位數1.8%，主要由製造業表現改善所推動。去年全年當地GDP初值年率為增1.2%，雖高於市場預測的1%，但相較2022年的增長3.6%放緩。分析相信，今年上半年星洲經濟仍受困於外圍環境不穩定。

佔新加坡GDP五分之一的製造業產出在上季按季大增9%，按年升3.2%，後者為連續4個季度收縮後反彈；服務業同期按季無增長，按年升2.4%。

大華銀行報告認為，高利率環境令外圍需求弱，將在今年上半年持續影響製造業、批發貿易、運輸倉儲、金融保險等外向型產業復甦步伐；估計到下半年才出現更有意義的回復，其中來自中國的遊客人數進一步上升可望帶來部分支持。該行維持2024年全年GDP增長2.9%的預測，接近官方預測範圍1至3%的上限。

另有分析認為，星洲今年元旦日起增消費稅一個百分點至9%，加劇民眾生活負擔，也令去年疫情後消費相關產業回復的推動力加快消散。

樓價去年漲6.7% 交投跌 樓市方面，新加坡市區重建局的樓價指數顯示，去年第四季私人住宅價格按季升2.7%，較去年第三季的升幅0.8%擴大，主因是上季部分新盤開售推高平均價格，惟上季私宅銷售量按季跌27%。總結去年，當地私宅樓價升幅放緩1.9個百分點至6.7%，成交量跌約15%至1.851萬伙，創2016年以來最少成交。

儘管星洲物價高企，但來自內地的快速時尚龍頭SHEIN計劃在新加坡增兵。多個招聘網站顯示，SHEIN在新加坡啟動新一輪招聘，涉及崗位包括新加坡政府關係副總監、高級會計專家、高級法律顧問和資金經理等，工作地點位於新加坡總部。