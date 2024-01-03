澳洲樓價全年彈8% 悉尼盤飆11%貴絕

港人熱門移民地之一澳洲，其最新樓價升幅放緩，或令下月澳洲央行今年首個議息會議的加息機會降低。房地產資訊機構CoreLogic最新數據顯示，澳洲主要城市平均樓價由去年11月的0.6%放慢至0.4%，主要是最大城市悉尼的樓價升幅放緩至0.2%，墨爾本樓價上月更降0.3%。去年全年計，澳洲全國樓價增長8.1%，扭轉2022年的4.9%跌幅。

英製造業連縮17個月 其中悉尼的樓價仍是全國最貴，平均樓價113萬澳元（約601.64萬港元），去年全年漲11.1%。首都坎培拉、布里斯班、全澳第二大城市墨爾本樓價分佔第二至四位，平均樓價分別達84.3萬、78.7萬、78萬澳元，按年升幅分別為0.5%、13.1%和3.5%。該機構相信，高利率的影響將滯後出現，令今年澳洲樓價平均跌3至5%。澳元昨漲約0.1%，兌0.6818美元，或5.3242港元。

另一港人熱門移民地英國，整體製造業活動仍然疲弱。由標普全球及英國特許採購與供應學會（S&P Global/CIPS）製作的英國採購經理指數（PMI），在去年12月的終值為46.2，不但低於初值46.4，也是連續17個月處於50以下的收縮區。

標普全球指出，由於英國本土和主要出口市場（尤其是歐盟）的情況依然嚴峻，新訂單進一步下降，打擊對英國工業產品的需求。經濟低迷亦令製造商的信心低落，降至一年來的最低水平，並進一步削減庫存水平、減少採購和職位增長，企業重新對成本作出嚴格控制。

另外，由於對高利率和生活成本危機損害需求的擔憂，製造商未來幾個月的前景仍然明顯黯淡。英鎊兌美元昨曾漲0.17%，至1.2744，兌港元在9.93算。

歐經濟恐衰退 歐元軟 由標準普爾全球公司編製的漢堡商業銀行（HCOB）歐元區製造業採購經理指數（PMI），從去年11月的44.2，輕微改善至12月的44.4，但仍遠低於50的盛衰分界線，也是連續18個月陷於50以下的收縮區域。

HCOB首席經濟學家魯比亞表示，如此悲觀的PMI趨勢顯示歐元區上季GDP或萎縮，如加上第三季歐元區經濟萎縮0.1%，即會出現連續兩季經濟收縮，符合衰退的定義。歐元匯價跌約0.32%，兌1.1009美元，或兌8.6018港元。