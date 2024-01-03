以國減息0.25厘 憂打仗增債務負擔

自去年10月以巴爆發軍事衝突後，以色列因為軍事行動而影響了政府的財政開支與當地經濟表現。以色列央行昨日宣布，將政策利率從4.75厘下調至4.5厘，即減息0.25厘。今次乃是自2020年新冠疫情於全球大爆發以來，該國央行首次的減息行動。

以色列央行警告，政府於戰爭的開支可能會令該國陷入更大的債務負擔，或成為進一步放鬆貨幣政策的障礙。該行行長Amir Yaron表示︰「如果市場認為以色列正在朝着長期債務增長的道路靠攏，可能會導致國債孳息率上升、貨幣貶值及通貨膨脹，從而迫使央行不得不加息。」

該行重新「穩定市場、支持經濟」政策方針，並預估今年內可能會減息4次；同時料今年政府預算赤字將會佔國內生產總值（GDP）的5.7%，明年則回落至3.8%。

沙特成最活躍主權基金 另邊廂，伊斯蘭勢力不斷用其資金擴張金融影響力。顧問公司Global SWF的數據顯示，沙特阿拉伯主權財富基金（PIF）成為2023年全球最活躍的主權投資基金（SWF），年內投資達到316億美元（約2,464.8億港元），高於前一年的207億美元。

整體而言，全球主權投資者投資金額為1,247億美元，比去年同期減少大約五分之一。其中，新加坡主權財富基金（GIC）領跌，該公司資本配置按年減少46%至199億美元，為6年以來首次失去全球最活躍主權財富基金的寶座。在市場動盪的背景下，淡馬錫控股（Temasek）也減少53%的新投資至63億美元。