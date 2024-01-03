華財新製造業PMI創4個月高

儘管財新中國的2023年12月份製造業採購經理指數（PMI）進一步升至4個月來高位，與仍然脆弱的官方數據繼續背馳，但投行摩根士丹利估計，內地2023年第四季經濟增長按季放緩，僅升0.7%。另一投行野村證券亦預料，隨着被壓抑的需求減弱、房地產困境持續存在以及外部挑戰揮之不去，當前內地經濟低迷情況將持續至今年春季。

反映中小型民企為主的財新製造業PMI在2023年12月報50.8，再次意外好過市場預期，主因行業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為2023年6月、3月來高位。受訪企業反映，上月消費品類與中間品類產品新訂單增加，投資品類訂單降幅放緩；新出口訂單指數降幅亦見改善。惟製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至2023年6月來低位，普遍稱鑑於市場需求量較預期低迷，企業傾向不再填補空缺，甚至壓縮用工。

野村亦指，旅遊業在為期3天的跨年假期表現，比去年十一長假旅遊人次和收入都出現更快的復甦，但每次旅行的平均支出仍低於2019年疫情前水平，且官方非製造業PMI持續低於盛衰分界線50以下，故該行建議以審慎態度看待旅遊數據，並認為被壓抑的需求消退和消費者信心動搖，消費將繼續低迷。

大行估經濟增長續放緩 考慮到上月官方製造業PMI遜預期，摩根士丹利認為，上季經濟增長仍在放緩，雖然中央政府在去年底宣布額外增發一萬億元人民幣國債用於基建，2024年1月製造業PMI將有一定程度反彈，但政策效果可持續性成疑。摩根大通則認為，中央財政支持成效或於未來數季浮現，上半年經濟料穩健復甦，但供求失衡導致庫存積壓，仍有機會拖累未來數季經濟增長。