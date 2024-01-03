中財辦：大循環存障礙

內需是中國經濟發展重要動力，中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀在官媒撰文指，中國經濟發展面對外部各種不穩定因素，另一方面自身面對困難和挑戰，而大循環存有「堵點」（障礙），認為要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，以形成消費和投資互相促進的良性循環。

他提到，要發掘城市地下管網改造、農民工市民化、教育、醫療、養老等方面潛在需求，培育壯大新型消費，大力發展新的消費增長點。同時要發揮好政府投資的帶動放大效應，完善投融資機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。

喜茶門店年增2.8倍 為谷消費穩增長，繼內地知名經濟學家任澤平早前提出將存款利率降至零的建議，引起廣泛關注和討論之後，近日資深金融人士吳小平透過平台發放另一個深水炸彈，揚言「試試把利率降至負2%」，遭社會各界對這項切身影響財產安全感的激進提議群起表態，尤其擔憂未將儲蓄轉化為消費之餘，基層生活恐進一步受壓。

手搖飲品近年成為內地休閒消費重要產業之一，連鎖茶飲品牌喜茶「報喜」。去年新進軍逾210個城市，截至去年底，門店數量按年增長2.8倍，至超過3,200間，其中逾2,300間為事業合夥門店。在50至89方米的事業合夥門店中，單日單店最高銷售逾5,300杯，首月銷售額超過100萬元人民幣，目前超過65%的喜茶事業合夥人已開第二家或以上的門店。

喜茶直營門店方面，該公司指已連續12個月實現月銷售按年增長，單月按年增幅最多達80%。現有超過一億名會員，全年增加3,700萬名。