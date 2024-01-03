東莞撤首套房貸息下限 百城新盤價揚

繼內地百大房企去年總銷情再遇冷鋒後，中指研究院發表的百大城市去年二手平均樓價跌勢也愈見加劇。作為粵港澳大灣區9個城市之一的東莞，更隨大勢所趨鬆綁樓市調控政策。今年1月起，階段性取消首套住房商業性個人按揭貸款利率下限，具體的房貸利率由各商業銀行據市場化、法制化原則自主確定。

內媒指，廣東東莞市住建局透過官方社交平台更新了住房信貸政策，此前首套房貸利率下限為貸款市場報價利率（LPR）減0.2厘，在新措施實施後，如果不設下限，意味LPR的減點幅度限制不再，房貸利率可能突破更低水平，將有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

不過，各地樓市政策鬆綁新政或陸續有來，因為疫後首年即2023年的百大城市新建住宅平均價格僅微升0.27%。中指研究院數據顯示，去年一及二線城市的一手樓價分別漲0.63%及0.32%，三及四線城市更跌0.34%。二手住宅方面，2023年各梯隊城市二手樓價均受壓，深圳續跌、京滬廣由漲轉跌；二、三及四線跌幅更擴大，各跌3.81%、4.07%，跌幅較2022年擴2.75個百分點及2.88個百分點。

內房元旦假期銷售分化 今年元旦假期的樓市表現更平淡，且分化加劇。中指院統計，在為期3天的2024年元旦假期（1月1日為止）期間，40個內地城市日均住宅銷售面積較去年元旦假期（1月2日為止）下降26%，比去年同期更暴挫56%。

在一線城市中，北京商品住宅銷售面積較去年元旦假期日均成交面積增26%，但深圳元旦假期新樓日均成交面積卻下降12%。由於今年農曆新年假期在2月份，1月將會是完整的銷售月份，中指院提醒，本月銷售需維持一定規模才能為全年樓市穩定奠定基礎。