港新股集資望重返三甲

羅兵咸估今年80企上市 籌千億飆逾倍 香港去年新股市場表現為廿年來最差，全球集資排行跌至第6位。會計師行羅兵咸永道港企業客戶主管合夥人黃煒邦直言，去年已是谷底，「（今年）不會差過去年」，料今年港股將有80家企業上市，集資額可望回升至1,000億元，並重返全球新股集資排行榜首三甲位置。

撇除沒有集資的GEM轉主板上市，去年本港共錄70宗新上市，按年少21%，集資額跌56%至463億元。若按羅兵咸永道今年的預測，上市宗數將按年升14%，集資額按年飆1.15倍。

涉3巨無霸及5特專科企 黃煒邦指，有關預測計及3宗平均集資150億元的「巨無霸新股（Mega-IPO）」（即集資逾100億元新股）、有3至5間平均每宗集資20億元的特專科技公司，以及5間GEM上市的公司，餘下約60宗平均每宗集資約7億元。

不過，他坦言，本港新股市場回暖步伐仍要視乎減息幅度及資金重返香港的速度，相信隨着息口於今年第二季逐步回落，歐洲、中東、美國等資金將重返亞洲市場，帶動市場流動性及估值，利好融資活動，新股市場最快有望在下半年見復甦。

羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢補充，高息環境下，從回報及風險角度計，投資者有更多不同的產品選擇，而香港屬開放型經濟，資金具高度流動性，部分資金或因避險而離開香港市場。因此，當資金穩定回港，可以帶動市況回升，利好大型新股集資。

至於內地去年3月底開始要求中資企業到境外上市須備案，被問到對市場影響。黃金錢指出，自新規出台後，已有118家企業申請在港上市，當中一半已獲當局批准。雖然新規出台初期有些微影響，主要是各方需時適應，近期審批速度已有所加快，流程需約兩至3個月，對企業整體上市時間影響不大。

他又預期，在內地收緊A股上市的環境下，上市企業體積會較少，並多到北京證券交易所上市，料北交所今年氣氛會更熾熱，而未來將有更多企業先到北交所上市，然後再在港掛牌，因企業發展到一定規模，對境外資金有需求。

古茗蜜雪冰城申掛牌 A股市場方面，去年共錄313宗新上市，共集資3,564億元人民幣。該行預計，A股2024年將錄200至240宗新上市，合共集資1,600億至1,900億元人民幣，意味着今年內地新股宗數及集資額將按年至少分別跌23%及46%。

另外，內地茶飲品牌古茗向聯交所提交上市申請，高盛及瑞銀為聯席保薦人。早前有傳其計劃集資3億美元（約23.4億港元）。

最近進軍香港的內地茶飲品牌蜜雪冰城昨日亦向聯交所遞交上市申請，聯合保薦人為美銀、高盛和瑞銀集團。去年中已有消息指，該公司計劃到港上市，擬集資10億美元（約78億港元）。

黃煒邦（左）稱，本港新股集資額去年已是谷底。右為黃金錢。 今年香港新股市場預測