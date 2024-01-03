A股軟 調查指三成人擬增持

內地股市在今年首個交易日下跌，滬綜指周二收報2,962點，跌0.43%，終止連升3日走勢。深成指報9,401點，跌1.29%；深圳創業板指數報1,855點，跌1.87%。滬深兩市成交縮至7,877.77億元（人民幣‧下同），外資經滬深股通淨賣出52.69億元。

雖然中國股票過去一年表現低迷，主要是債務危機、消費信心不足，以及內地經濟放緩所致，但有外媒進行調查顯示，417名受訪者中有近三分之一表示計劃於未來12個月內增加內地敞口，比例較去年8月調查的19%為高。

不過，估值便宜並不足以成為買入中國股票的理據，再者這些受訪者都同意房地產行業低迷依然是內地面臨最大的問題之一。外媒調查顯示，潛在引發MSCI中國指數上行的驚喜，可能包括中國式量化寬鬆，以及政府支持的基金加大買入股票。

人行淨回籠8690億4年最多 中國人民銀行昨日披露，去年12月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）3,500億元，淨新增規模為去年11月以來最多；期末抵押補充貸款餘額約3.25萬億元。

PSL乃人行於2014年設立，目的最初是透過支持棚戶區改造項目，當時確實是扭轉了樓市低迷局面，同時因為推高三、四線城市泡沫而惹來爭議。自2022年底起，PSL項目重啟來為一些基建項目注入低成本資金，繼而推動投資。截至去年9月底，PSL貸款利率為2.4厘，低過一年期政策利率及銀行貸款基準利率。

另人行昨開展1,370億元7天期逆回購操作，利率維持在1.8厘，公開市場單日淨回籠8,690億元，為近4年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。

人幣官價刷新7個月高位 至於在岸人民幣兌每美元昨日下午4時半官方收報7.132，較上周五收市大跌400點子或0.56%。離岸價亞洲盤後時段失守7.14，低見7.1464。至於官方開出的中間價報7.077，較上一個交易日升57點子，創去年5月29日以來新高。