企業盈利增 印度日股看漲

展望今年，投資大行花旗最新看好印度及日本股市，指兩地優勢是盈利增長依舊存在，估計印度股市在高基數下，今年盈利仍可按年升17%，並料印度Nifty 50指數今年底升至22,500點。另預測日本東證指數年底則見2,800點，相當於市盈率15倍，估值仍屬合理，其中科技股有望追落後。

建議候143水平吸納Yen 該行同時看好日圓前景，料兌每美元最高或見135（即每百日圓兌5.9港元），短線則在141至145上落，建議圓匯可在143至145吸納，又估計日本央行4月將退出負利率政策。

除了港股，亞太區內的南韓及澳洲昨日同樣是今年首個交易日啟市，港股走弱，南韓及澳洲股市則顯著做好，延續去年強勢。其中，南韓首爾綜合指數收升14點或0.55%，收報2,669點；澳洲普通股指數升37點或0.48%，報7,867點。

外媒引述Pinebridge Investments的分析師指出，亞洲市場的前景仍然光明，增長勢頭將保持強勁，為股票投資者提供有潛在吸引力的選擇；又指亞洲最大的兩個經濟體不容忽視，隨着中國經濟逐漸企穩，需要耐心、專注於特定公司的投資，與此同時，印度在多個行業都大幅領先，前提是投資者關注令人興奮的估值。

亞洲樓市響警 南韓重災 國際貨幣基金組織（IMF）亦看好亞洲地區前景，料去年及今年亞洲經濟增長率將分別達到4.6%及4.2%，相比之下，全球去年與今年的增長預測分別僅3%及2.9%。

不過，環顧亞洲經濟，今年也有風險。外媒分析指，亞洲樓市的壓力較偏重於住宅市場，其中受災最嚴重的國家之一是南韓，樓價創下25年來最大跌幅，日前還爆出某家建設工程公司要求重組債務，令人擔心2022年的信貸市場動盪會再次重演，是樓市壓力僅次於中國的亞洲市場。