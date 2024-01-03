恒指開局差 失守萬七關 港樓續冧價 恐年挫一成
花旗維持年中睇23000 美減息港銀未必即跟
港股去年「弱過藥煲」過後，在2024年首個交易日出師不利！恒生指數周二失守17,000點關，高開低收倒跌逾200點。要留意，資金繼續狠沽內需股，華潤啤酒(00291)股價創近4年新低，收跌8.33%，報31.35元，成為跌幅最大藍籌。投資大行花旗對今年中港股市看法中性，僅維持港股年中見23,000點的預測，並認為投資者應關注個別板塊多過整體大市，即是炒股不炒市。
恒指昨日一開市已經見全日高位，高開87點，報17,135點，午後最多跌322點，低見16,725點，收市只是險守10天平均線（16,701點），報16,788點，跌258點或1.51%，成交縮減至766億元。北水淨流入則按日多出逾一倍至38.53億元，整體沽空比率約13%。
阿里去年斥741億回購
科技指數昨收跌49點或1.31%，報3,714點。雖然騰訊控股(00700)昨開市早段一度升3.88%，高見305元，但收市僅升1.02%，報296.6元。另該企再公布斥資10.06億元回購338萬股，每股價格介乎294.4至303.6元。
阿里巴巴(09988)昨日披露，去年以95億美元（約741億港元）總價回購總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存託股）；而截至去年底止，公司流通的普通股為200億股（相當於25億股美國存託股）。阿里股價昨先升後跌，收市挫1.19%。
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪稱，中港股市投資機會來自信心恢復，惟觀乎經濟復甦力度不全面又不清晰，建議投資者宜集中留意個別板塊，吼互聯網股、新能源車股等。互聯網股方面，他料遊戲審批數目為1,000隻，與去年相若，相信遊戲質素開發較高可抵銷監管疑慮。
樓市方面，他指雖然預期今年美國聯儲局減息一厘，但不會即時對本港樓市帶來影響，不會大幅改變最優惠利率（P），因銀行仍對此態度審慎，冀維持較高利率對沖風險。該行同時預期今年本港樓市全年再跌10%，主因供應偏多、息口仍然高企，而供樓的4厘成本亦高於3厘的租金回報，影響了入市意欲。
港元一個月拆息跌穿5厘
至於與樓按相關的一個月港元拆息，昨日跌穿5厘，報4.98536厘，較對上一日跌28.27點子，見一個半月低；短中長期港元拆息亦全線向下，一年期拆息降至5.09458厘，創近半年低。
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