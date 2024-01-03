恒指開局差 失守萬七關 港樓續冧價 恐年挫一成

恒指昨日一開市已經見全日高位，高開87點，報17,135點，午後最多跌322點，低見16,725點，收市只是險守10天平均線（16,701點），報16,788點，跌258點或1.51%，成交縮減至766億元。北水淨流入則按日多出逾一倍至38.53億元，整體沽空比率約13%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪稱，中港股市投資機會來自信心恢復，惟觀乎經濟復甦力度不全面又不清晰，建議投資者宜集中留意個別板塊，吼互聯網股、新能源車股等。互聯網股方面，他料遊戲審批數目為1,000隻，與去年相若，相信遊戲質素開發較高可抵銷監管疑慮。

樓市方面，他指雖然預期今年美國聯儲局減息一厘，但不會即時對本港樓市帶來影響，不會大幅改變最優惠利率（P），因銀行仍對此態度審慎，冀維持較高利率對沖風險。該行同時預期今年本港樓市全年再跌10%，主因供應偏多、息口仍然高企，而供樓的4厘成本亦高於3厘的租金回報，影響了入市意欲。

港元一個月拆息跌穿5厘 至於與樓按相關的一個月港元拆息，昨日跌穿5厘，報4.98536厘，較對上一日跌28.27點子，見一個半月低；短中長期港元拆息亦全線向下，一年期拆息降至5.09458厘，創近半年低。

本港樓市仍受供應偏多以及息口高企等因素影響。 廖嘉豪表示，中港股市的投資機會來自信心恢復，建議關注個別板塊如互聯網及新能源車。 部分亞太區股市昨日表現