輪商精選：比亞迪睇升吼21568
港股2023年最後一個交易日，恒生指數在17,000點關口好淡爭持，如看好後市，可留意恒指認購證21523，行使價18,291點，5月到期，實際槓桿11.2倍。相反，如看淡港股表現，可留意恒指認沽證17584，行使價14,000點，2025年3月到期，實際槓桿4.9倍。
道指好友留意10124
美國去年11月份貨品貿易逆差達903億美元，多過預期的889億美元，期內入口下降2.1%，出口減少3.6%。道指在去年底氣勢如虹，看好道指後市可留意道指認購證10124，行使價42,000點，6月到期，實際槓桿14.5倍。如預期道指高位有回吐，可留意道指認沽證10116，行使價32,835點，6月到期，實際槓桿10倍。
內媒報道，內地商務部表示將鼓勵汽車更新消費，組織開展新能源汽車下鄉。消息提振車股上漲，龍頭車股比亞迪股份(01211)股價上周五曾升至217.2元，升穿10天及20天平均線，但其後升幅收窄，收報214.4元。如看好比亞迪銷售前景，帶動股價回升可留意比亞迪認購證21568，行使價250.18元，6月到期，實際槓桿6.5倍。
另一汽車股理想汽車(02015)，旗下汽車銷售量於12月18至24日一周達1.21萬輛，創出每周銷量新高。截至去年12月24日，理想當月銷量已達3.64萬輛。技術層面，理想股價突破10天及50天線，如認為走勢向好，可留意理想認購證20654，行使價166.68元，5月到期，實際槓桿4.1倍。
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