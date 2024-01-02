股市估市：恒指估值真係吸引？

2024年到了！祝大家今年好過去年，新一年各方面都大躍進！對於港股投資者來說，去年滿載了失望。2022年底內地宣布將全面通關，市場對於去年中國經濟復常充滿憧憬，大行均認為，2023年是難得的入市好機會，儘管未看得很牛，並認為反彈幅度未必如2016年及2020年般由低位大幅反彈至高位，料只回復歷史平均水平，但大部分分析皆認為恒生指數目標見23,500點不會太難。

然而，結果是恒指在去年1月底高見22,700點已是全年最高位，見頂後持續反覆向下，期間有波幅無升幅，至去年12月中旬更見過15,972點年內低位，全面跑輸環球大市。

以上周五港股收市價計，去年恒指累跌13.87%，深成指全年也跌13.54%，反觀滬綜指只跌3.7%。美股方面，不用說有多強了，道指年底前創歷史新高，全年累升13.7%，納指更錄得44%的升幅。

去年跑輸亞太區股市 不過，對港股來說，更尷尬的是亞太區股市表現遠比港股出色，日經指數全年升28%，台灣加權指數升26%，南韓股市升18.7%，印度股市升19%。背後原因不多說，全年表現反映了投資者的喜好，就是眾人皆升港股跌。

雖然去年大行預測恒指目標一面倒跌眼鏡，惟2024年的預測也可參考一下，當中大和睇23,000點，瑞銀睇22,100點，摩根士丹利睇21,200點，惟最悲觀情況下睇11,350點。

今年是美國總統大選年，歷史數據顯示，過去大選年大部分時間利好美股，加上今年開始減息，整體投資氣氛應該不會太差。可是美股估值已高，因此企業如何展望今年的盈利表現相當重要。

對於港股，仍抱較觀望態度。內房債務問題一日未得到完全解決，未來違約、債務重組等消息將持續困擾內地及香港的經濟及資本市場。事實上，香港首次公開招股（IPO）市場去年顯著收縮，有會計師行估計全年集資額只有458億元，規模是2003年沙士以來最低，並預測今年新股集資額全球排名會進一步滑落至第6位。

宜注視企業盈利展望 去年以來，常聽到同業掛在嘴邊的是，港股估值吸引，下跌空間有限，對此實在難以認同！未知大家有否留意，港股去年已調整了不少，恒指市盈率（PE）只是由年初的10倍水平回調至8倍。不過，只要大家細心觀察就會知道，去年每季度業績後，恒指每股盈利均被下調，PE等於股價除以每股盈利，後者被下調了，恒指同時向下，估值上也是一樣。假如跌幅相同，18,000點的市盈率是8倍，15,000點、13,000點甚至是10,000點的恒指市盈率也可以是8倍。

奉勸各位，多留意上市企業快將公布的去年第四季度盈利表現及未來展望。大行暫時看，恒指今年每股盈利預測升幅是一成，覺得樂觀嗎？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）