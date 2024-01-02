二手淡靜：10大屋苑3日開16單 元旦嘉湖麗港城開齋

樓市氣氛未見起色，10大二手屋苑於過去一連3日假期共錄16宗成交，較去年同期大跌接近一半。若單計昨日元旦，今年暫只有天水圍嘉湖山莊及茶果嶺麗港城錄得買賣。

回顧去年元旦共3天假期，該批屋苑共錄31宗成交，相比剛過去長假期交投量明顯減少15宗，跌幅約48.4%。中原指出，過去3天成交當中，佔14宗於剛過去周六及周日錄得，較對上一個周末增約16.7%，則屬35周同期新高。

綜觀過去3天假期，以嘉湖山莊錄4宗成交最活躍，惟價格低企，三房戶呎價僅險守八千元。該行伍耀祖稱，屋苑麗湖居5座低層C室，實用面積約546方呎，日前以約439萬元易手，呎價約8,040元。

至於荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城，同期各錄3宗買賣。中原馮健平表示，美孚新邨1期百老匯街15號低層C室一房戶，由遺產承辦人放售，以約440萬元沽出，呎價僅約9,072元。

盈翠售1006萬 料明賺實蝕 此外，青衣盈翠半島今年由明賺實蝕個案「開齋」。利嘉閣梁均耀指出，屋苑6座高層F室，實用面積約670方呎，三房間隔，以約1,006萬元售出，呎價約15,015元。原業主於2017年12月持貨至今僅帳賺約36萬元，扣除使費料需損手。

中原潘煒透露，北角威景臺C座中層8室兩房戶，實用面積約700方呎，以約1,380萬元的原有購入價放售，日前減至約1,028萬元連車位售出，呎價約14,686元。原業主持貨約4年帳面虧損約352萬元，而2016年一個低層同室單位連車位賣約1,080萬元，反映做價回到當年水平。