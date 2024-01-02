拍賣消息：葵涌兩房銀主開價228萬 低市價30%

新一年市場繼續有銀主盤低於市價拍賣。其中，鄰近港鐵葵芳站的葵涌昌鴻大廈兩房單位，開價僅228萬元，呎價不足8,000元，較市價低超過三成。

環亞物業拍賣下周將推拍多項銀主物業，包括上述物業的低層D室，實用面積約295方呎，每方呎開價僅約7,729元。去年該廈一個中層同室單位，以約333萬元易手，成交呎價約11,288元，最新拍賣單位推拍價低約31.5%。

柴灣樓308萬推拍 另一個銀主盤為坐落銅鑼灣軒尼詩道的東南大廈，該廈中層F室，實用面積約327方呎，減價58萬元或約17.2%，亦只以280萬元翻拍，呎價約8,563元。同場推拍元朗舊樓祥康樓，一個A座中層3室銀主單位，實用面積約443方呎，開價240萬元，呎價約5,418元。

本周市場也有多項銀主盤低於市價推拍。黃開基拍賣行周三推出約8項物業，其中，柴灣雅景閣中層D室，推拍價308萬元，以單位實用面積約328方呎計，呎價約9,390元。該單位銀行網上初步估價約381萬元，現時開價低約73萬元或約19.2%。

忠誠拍賣同日推約15項物業，包括紅磡黃埔花園2期11座低層B室銀主單位，實用面積約389方呎，減價40萬元，以480萬元翻拍，呎價約12,339元。單位銀行估值約537萬元，開價低約57萬元或約10.6%。