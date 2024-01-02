新盤錄千三刁 按月飆近倍半

YOHO WEST今年銷情持續，昨日再連錄3宗成交。

創9個月高位 YOHO WEST佔八成 新盤市場於去年最後一個月，由新界上車盤一枝獨秀。據統計，剛過去的12月錄得約1,345宗一手成交，佔約八成來自天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，期內售出1,085伙。該盤帶動上月整體交投按月有近1.5倍增幅，並屬去年3月後近9個月高位。

綜合成交紀錄冊及市場消息，去年11月一手市場錄約543宗成交，相比之下上月成交量顯著攀升，而期內涉及總成交金額逾96億元，按月亦增加約23%。

總結2023年，全年最終錄得逾10,540宗一手成交。若按季度計，剛過去的第四季共有約2,229宗，雖然較第三季增約8%，惟比去年表現最好的第一季錄逾3,490宗，明顯少約36%。

此外，上述滙都I昨亦沽一伙，據成交紀錄冊，單位為3A座9樓A3室，實用面積326方呎，售價為474.92萬元，呎價約14,568元，另提供現金回贈。若計及過去周六、日，新盤市場於一連3天假期錄約29宗交投，數字與對上一年同期相若。

ONE SOHO開售至今累沽229伙，套現約16億元。