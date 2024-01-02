產經

新盤錄千三刁 按月飆近倍半

YOHO WEST今年銷情持續，昨日再連錄3宗成交。 YOHO WEST今年銷情持續，昨日再連錄3宗成交。
YOHO WEST今年銷情持續，昨日再連錄3宗成交。
創9個月高位 YOHO WEST佔八成
新盤市場於去年最後一個月，由新界上車盤一枝獨秀。據統計，剛過去的12月錄得約1,345宗一手成交，佔約八成來自天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，期內售出1,085伙。該盤帶動上月整體交投按月有近1.5倍增幅，並屬去年3月後近9個月高位。
綜合成交紀錄冊及市場消息，去年11月一手市場錄約543宗成交，相比之下上月成交量顯著攀升，而期內涉及總成交金額逾96億元，按月亦增加約23%。
維港1號銷23伙居次
新盤市場於上月只有一個全新盤展開銷售，由上述新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的YOHO WEST獨領風騷，上月初首個周末首輪銷售後，在短短19日之內完成合共4輪賣樓，極速沽出逾1,060伙。連同其後持續錄得的交投計，截至昨日累售約1,088伙，佔全盤1,393伙約78%，套現近58億元。其中3伙於元旦沽出，包括3B座28樓B1室，實用面積547方呎，以727.28萬元售出，呎價約13,296元。
個別減價的市區餘貨盤銷情也不俗。中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，上月賣出23伙，套現逾2.5億元，銷售量於上月排名第二。緊接則包括泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，期內賣出18伙，吸金逾一億元。另信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙亦售出18伙，涉逾3.8億元。
總結2023年，全年最終錄得逾10,540宗一手成交。若按季度計，剛過去的第四季共有約2,229宗，雖然較第三季增約8%，惟比去年表現最好的第一季錄逾3,490宗，明顯少約36%。
ONE SOHO單日沽4戶
踏入2024年，新盤市場已出現承接，信和置業(00083)的旺角ONE SOHO於昨日元旦連沽4伙一房戶，套現2,434.48萬元。售出單位實用面積285至320方呎，成交價596.22萬至625.36萬元，呎價介乎約18,688至20,920元。
此外，上述滙都I昨亦沽一伙，據成交紀錄冊，單位為3A座9樓A3室，實用面積326方呎，售價為474.92萬元，呎價約14,568元，另提供現金回贈。若計及過去周六、日，新盤市場於一連3天假期錄約29宗交投，數字與對上一年同期相若。
ONE SOHO開售至今累沽229伙，套現約16億元。ONE SOHO開售至今累沽229伙，套現約16億元。
ONE SOHO開售至今累沽229伙，套現約16億元。
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