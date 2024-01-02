簡訊一覽
●新華保險(01336)宣布，在上月底與中金資本簽署有限合夥協議，以共同設立基金。據此，基金的規模為100億元（人民幣•下同），新華保險擬認購99.99億元，中金資本擬認購100萬元，設立基金尚需履行基金備案等監管相關手續。
●比亞迪股份(01211)上月新能源汽車銷量34.1萬輛，按年增45%；去年累計銷量302.44萬輛，按年增62.29%。
●吉利汽車(00175)上月總銷量15.04萬部，按年增約3%；去年全年總銷量168.65萬部，按年增長約18%，超額完成集團全年165萬部的銷售目標。集團將2024年銷量目標定為190萬部（包含領克品牌汽車的銷量目標），按年增長約13%，而新能源汽車之銷量目標預計按年增加超過66%。
●理想汽車(02015)宣布，上月交付新車50,353輛，按年增137.1%，成交達全月交付5萬輛的目標；去年全年交付37.6萬輛，按年增182.2%。截至上月底，公司累計交付量超過60萬輛，在中國新勢力車企中稱冠。
●蔚來(09866)上月交付1.8萬輛汽車，按年增13.9%；去年全年共交付16萬輛汽車，按年增30.7%；截至去年底公司累計交付量達44.95萬輛。公司同時披露，旗下智能電動行政旗艦ET9將於2025年第一季度開始交付。
●農夫山泉(09633)宣布，於上月底與浙江省建德市政府就「農夫山泉建德飲用水及飲料綜合產業基地項目」簽署投資協議。據此，公司已同意通過招拍掛形式取得約1,000畝工業用地的使用權，並承諾本項目的總投資額為50億元人民幣。
●中國建材(03323)宣布，旗下A股附屬北新建材擬以現金40.73億元人民幣，收購從事塗料產銷業務的嘉寶莉78.34%的股權。
●中國金茂(00817)披露，公司分拆的華夏金茂商業房地產信託基金（REIT）最終發售價已釐定為每份基金份額2.67元（人民幣•下同），籌資總額約為10.68億元，料公司可錄出售收益約930萬元。
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