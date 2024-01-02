氣候技術投資5載最少

私募年撥5070億縮四成 初創憂損估值 惡劣天氣愈來愈頻繁，惟環球經濟下行，加上地緣政治局勢愈見緊張，會計師行羅兵咸永道一份報告顯示，截至去年9月底止全年，私募投資（Private Equity）和撥款予氣候技術初創公司的金額按年跌四成，至650億美元（約5,070億港元），投資規模回到5年前水平。與此同時，投資者放棄氣候技術初期投資趨勢延續，憂慮會增加初創公司失敗機會，長遠或限制可行的氣候技術解決方案的供應。

報告指出，在同一時期，風險投資（Venture Capital）及私募投資基金對所有產業的總投資額按年跌50.2%，至6,382億美元，而氣候科技產業的投資減幅算是最小。若以佔比計，風險投資及私募投資對氣候科技的投資，在去年第三季升至11.4%，並以年增長10%速度增加，上升軌道長達10年。

風投：技術難規模化 儘管氣候科技產業的「吸金力」跑贏，但投資者更傾向在中期階段投資。在2018年及2019年，初期投資佔氣候技術交易逾三分之二，惟至今已跌至不足一半。氣候優先的風投公司Extantia Capital合夥人Yair Reem解釋，在市場上看到太多有趣且潛力巨大的項目，但它們不值得投資。

另一家風投公司Capricorn Investment Group合夥人Robert Schultz持相同意見，直言有時甚至會說「這項技術令人難以置信，但難以規模化」，所以很難投資它。

事實上，低迷的估值環境也令初創企業婉拒投資。風投公司Beringea市場及傳訊總監Henry Philipson指，企業不願其估值受到打擊，而且現時融資的估值或低於之前幾輪融資的估值，會削弱現有股東的權益。因此，若能夠選擇，大部分企業都避免外部融資，反而透過內部融資、短期貸款等延長其壽命。

綠氫投資佔比升64% 值得留意的是，資金明顯流向碳排放水平較高的行業。2013至2022年第三季期間，投資者將不足8%的資金投向工業領域，而2022年第四季至2023年第三季期間錄14%，而且增加高減排潛力技術的投資。舉例指，太陽能發電及綠氫投資佔比分別升24%及64%，同時削減排潛力技術的投資，輕型純電動車的投資比重自2022年下降50%。

羅兵咸永道英國全球氣候主管合夥人Emma Cox直言，對氣候科技的投資額下跌令人擔憂，但樂見投資傾向最能減排的技術，認為情況令人鼓舞，惟需要持續下來。目前迫切需要以創新的方式，緩解、衡量及適應氣候變遷問題。

該行早前警告，世界遠遠落後於將全球氣溫上升控制在攝氏1.5度所需的脫碳水平，要符合巴黎氣候協定的限制暖化目標，現時全球平均脫碳率（Decarbonisation Rate）須達17.2%，較2022年的2.5%仍有近7倍差距。

華推電力新規 再生能源使用或增 氣候變化成為全球各國急需面對的課題，各地政府已展開減碳行動。內地當局早前發布全國《電力現貨市場基本規則（試行）》。國際評級機構惠譽表示，新規將有助發現電力的實時價格，或可因而促進再生能源的使用，亦有助平衡用電高峰時段的電力供應及需求。

新規還提出建立輔助服務交易市場和容量補償機制，為過渡後的熱電廠提供合理收益的價格機制。惠譽預計，隨着可再生能源在電力結構的佔比提升，將有更多煤炭廠逐步過渡到基本負荷，並專注於調峰供電，這與政府的碳達峰及碳中和的政策目標一致。

事實上，國際能源機構（IEA）預測，去年全球可再生能源的發電能力按年增加4.4億千瓦，而2024年可再生能源發電能力將達到約45億千瓦，相當於2021年煤炭等化石燃料的發電能力規模。

平過煤電 改善經濟效益 施羅德投資全球資源股票團隊經理人Felix Odey於2022年4月的報告中提到，在全球三分之二的國家中，可再生能源的價格其實較傳統煤炭與天然氣發電來得更低廉，意即這些國家使用再生能源，有助其經濟效益改善，將促發其投資、發展再生能源的誘因。

施羅德投資預估，在全球能源體系轉型趨勢下，至2050年時可再生能源的發電佔比，將從現在的20%攀升至接近85%，以實現降低碳排放的目標，而在能源轉型的過程中，將可望創造百億美元的投資機會。

本地薑夥社企將樹木數據化 全球最大的碳權認證機構Verra去年初被爆造假，「本地薑」區塊鏈（Blockchain）初創公司OneChain與社企香港木庫聯手，利用區塊鏈技術，將木材數據化，長遠目標將數據轉化成ESG訊息及碳信用額度，並制訂出一套屬於亞洲的碳信用額認證標準。

香港木庫創始人黃卓健表示，現時樹木回收業涉及大量紙本文件，且高度依賴人手處理，加上不少消費者關注產品源頭，客人會有「外國樹木有否混進本地木材中」等疑慮，而區塊鏈技術具不可篡改、可溯源的特性，可以解決有關問題。

資料庫料至少一年完成 他指，利用技術記錄回收樹木至製成產品的全過程，不但具將資料即時上鏈儲存的實時性，也可以透過掃描獲取木材的資料，包括樹種、砍伐時間、地方等，提高資料的可信性、降低人為錯誤，從而令樹木數據更準確及透明，減低「漂綠」的機會，同時有助管理木材庫。

他透露，公司現時有約800噸樹木，於去年6月開始將資料數據化，預期至少要一年時間方能完成，屆時能為長遠建立亞洲版的樹木資料庫奠下基礎，日後用於進一步發展綠色金融。OneChain創始人兼行政總裁楊恩瑜補充，最大困難是培訓木庫的員工，因為要改變他們向來的記錄習慣，重新適應新的系統。

楊氏期望，與香港木庫合作後，能吸引更多回收產業的公司與其合作，增加ESG行業的持份者，建立更完善的生態圈。

氣候技術投資額量續下滑 惠譽指，內地電力新規有助平衡用電高峰時段的電力供應及需求。 OneChain目標將數據轉化成ESG訊息。左為楊恩瑜，右為香港木庫黃卓健。