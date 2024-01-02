美料軟着陸 提防通脹再升溫

全球關注的第60屆美國總統大選，將於今年11月5日舉行。據統計，總統的第3年任期美股表現通常最強，第4年亦即大選年表現也不差，而今次拜登競逐連任，美股走勢亦印證上述說法，事關去年道指（即拜登在任第3年）上升13.7%。不過，地緣政局「剪不斷理還亂」，俄烏、以巴戰事接連爆發後，去年底戰火更蔓延至紅海，連帶全球各家貨櫃船運公司改航，推高貨運成本，有機會讓通脹死灰復燃，勢必為拜登選情添上陰霾，究竟他如何藉美國股市搶票爭取連任，抑或通脹持續令美國加息覆水難收，將左右金融市場走向。

美國諮詢機構Ned Davis Research早前發表的研究則頗有趣，報告指當民調顯示總統支持率介乎35至50%，道指平均年回報率最高，達9.9%；而總統支持率在50至65%，道指平均年回報率為7.6%；反而支持率高於65%，道指年均回報率最低，僅為2.4%，意指現時支持程度創37%新低的拜登，對美股卻是利多於弊。

CBO估今年經濟升1.5% 現時市場普遍均預期美國經濟將現軟着陸（即聯儲局推出緊縮幣策後，無出現大規模通縮和失業，經濟速度亦平穩）。美國國會預算辦公室（CBO）則預期，當地今明兩年通脹將會更貼近聯儲局的2%目標。其中，以個人消費支出（PCE）物價指數衡量的通脹，今年或進一步跌至2.1%，而扣除食品和能源的核心PCE通脹，亦回落至2.4%；整體經濟方面，CBO料今年國內生產總值（GDP）升1.5%；明年則因有低利率和金融改善的支持，回升至2.2%。